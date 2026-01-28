KAC-Coach wird 50: „Da mag ich es richtig süß!“

Seidl und (Star)-Ensemble feierten riesen Erfolg
„Aufputzt is’“
Happy Birthday, Kirk Furey! Der KAC-Coach wird am heutigen Mittwoch ausgerechnet am Heimspieltag gegen Ferencvaros Budapest 50 Jahre alt. Warum Klagenfurt seine erste Heimat ist, wo er es richtig süß mag und was er sich zu seinem Ehrentag wünscht. Dazu gibt‘s bei Topscorer From eine weitere Entwarnung.
Kaum jemand stellt sich selbst so ungern in den Mittelpunkt wie KAC-Trainer Kirk Furey. Doch am heutigen Mittwoch wird der Kanadier da nicht auskommen – immerhin hat er just am Tag des Heimspieles gegen Ferencváros seinen 50. Geburtstag. „Ich feiere auch nicht so gerne“, grinst Furey, der das Geburtstagsessen mit der Familie verschiebt.
