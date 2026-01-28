KAC-Coach wird 50: „Da mag ich es richtig süß!“

Kaum jemand stellt sich selbst so ungern in den Mittelpunkt wie KAC-Trainer Kirk Furey. Doch am heutigen Mittwoch wird der Kanadier da nicht auskommen – immerhin hat er just am Tag des Heimspieles gegen Ferencváros seinen 50. Geburtstag. „Ich feiere auch nicht so gerne“, grinst Furey, der das Geburtstagsessen mit der Familie verschiebt.