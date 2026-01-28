Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Happy Birthday, Kirk

KAC-Coach wird 50: „Da mag ich es richtig süß!“

Kärnten
28.01.2026 07:57
KAC-Trainer Kirk Furey mit einer Geburtstagstorte.
KAC-Trainer Kirk Furey mit einer Geburtstagstorte.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Happy Birthday, Kirk Furey! Der KAC-Coach wird am heutigen Mittwoch ausgerechnet am Heimspieltag gegen Ferencvaros Budapest 50 Jahre alt. Warum Klagenfurt seine erste Heimat ist, wo er es richtig süß mag und was er sich zu seinem Ehrentag wünscht. Dazu gibt‘s bei Topscorer From eine weitere Entwarnung.

0 Kommentare

Kaum jemand stellt sich selbst so ungern in den Mittelpunkt wie KAC-Trainer Kirk Furey. Doch am heutigen Mittwoch wird der Kanadier da nicht auskommen – immerhin hat er just am Tag des Heimspieles gegen Ferencváros seinen 50. Geburtstag. „Ich feiere auch nicht so gerne“, grinst Furey, der das Geburtstagsessen mit der Familie verschiebt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Schaumrolle sei Dank:
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.954 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.542 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.957 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Happy Birthday, Kirk
KAC-Coach wird 50: „Da mag ich es richtig süß!“
Stunden eingeklemmt
Lenker stürzte mit Holztransporter 50 Meter ab
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Freiheitliche toben wegen „neuem“ Landes-Logo
Krone Plus Logo
Kaltenegger & Austria:
„Ziehe einem Nackerten nicht Geld aus der Tasche!“
Jetzt kommt´s dick
Weiter keine Gage! Prüfer Kraßnig klagt die Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf