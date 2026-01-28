Gänsehautmomente im Kulturhaus Dornbirn

Das Kammerorchester Basel sorgt für besondere Konzertprogramme auf höchstem Niveau. Am Montag waren die Musiker bei der Konzertreihe Dornbirn Klassik in Vorarlberg zu Gast.
Musik des beginnenden 19. Jahrhunderts, entstanden unter dem Eindruck der damaligen Umwälzungen wie der Französischen Revolution und der Machtergreifung Napoleons, stand auf dem Programm des Kammerorchesters Basel bei seinem Gastspiel im Kulturhaus Dornbirn am Montagabend. Es ging vielen Konzertbesuchern unter die Haut, wie beklemmend aktuell diese nah am politischen Geschehen angesiedelte Musik ist.
So ließ das Zitat aus einem Text der aus der DDR stammenden Helga M. Novak erschauern: „Macht von oben ist schamlos.“ Diesen Text las der Schauspieler Dominique Horwitz anstelle einer Arie aus Luigi Cherubinis Oper „Medée“ in diesem wie stets beim Kammerorchester Basel ungewöhnlich und sinnreich gestalteten Programm. Die Ouvertüre zu dieser Oper bildete mit ihren harten Paukenschlägen den nicht eben beruhigenden Beginn des Konzerts. Und damit wären wir bei der musikalischen Interpretation, die in den Händen von Giovanni Antonini lag, seit zehn Jahren Principal Guest Conductor dieses Orchesters und Dirigent und Flötist beim Mailänder Kultensemble „Il giardino armonico“.
Gänsehautmomente
Da hörte das Publikum von Dornbirn Klassik historische Aufführungspraxis von Feinsten, wenn in der Symphonie Nr.1 in g-Moll von Étienne Nicholas Méhul die Phrasen in aller Ruhe und doch lebendig ausformuliert wurden, wenn beim Andante wunderbar durchhörbar die verschiedenen Themen polyphon geschichtet waren. Besonders sinnfällig erlebte man solches dann bei Beethovens Bühnenmusik zu Goethes Schauspiel „Egmont“, wo die Naturhörner ihren charakteristisch schmetternden Klang hören ließen und wo die beispielhaft sauber und plastisch intonierten Akkorde einem Gänsehaut verursachten.
Zu dieser trug auch der aufwühlende Vortrag der Zwischentexte durch Dominique Horwitz bei, während der Gesang der Sopranistin Annett Fritsch für liebliche Ruhepole sorgte. Diese schöne Stimme hätte man gerne noch länger gehört. Ein herausragendes Konzert also in der immer wieder spannenden Konzertreihe Dornbirn Klassik.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.