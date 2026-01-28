Gänsehautmomente im Kulturhaus Dornbirn

So ließ das Zitat aus einem Text der aus der DDR stammenden Helga M. Novak erschauern: „Macht von oben ist schamlos.“ Diesen Text las der Schauspieler Dominique Horwitz anstelle einer Arie aus Luigi Cherubinis Oper „Medée“ in diesem wie stets beim Kammerorchester Basel ungewöhnlich und sinnreich gestalteten Programm. Die Ouvertüre zu dieser Oper bildete mit ihren harten Paukenschlägen den nicht eben beruhigenden Beginn des Konzerts. Und damit wären wir bei der musikalischen Interpretation, die in den Händen von Giovanni Antonini lag, seit zehn Jahren Principal Guest Conductor dieses Orchesters und Dirigent und Flötist beim Mailänder Kultensemble „Il giardino armonico“.