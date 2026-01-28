Mehr Nierenleiden: Was hinter dem Anstieg steckt

Nierenerkrankung auch als Folge einer Krebstherapie

Rund jede zehnte Frau und jeder zehnte Mann in Österreich ist von einem Nierenleiden betroffen. „In der Liste der häufigsten Ursachen für einen frühzeitigen Tod werden Nierenerkrankungen laut Prognosen bis 2040 auf Platz fünf vorrücken“, erklärt Kronbichler. Falsche Ernährung, wenig Bewegung, Übergewicht sind nur ein paar Gründe dafür. „Wir sehen auch, dass moderne Krebstherapien in vielen Fällen mit Nebenwirkungen für die Nieren verbunden sind“, erwähnt der neue Klinik-Direktor eine weitere Ursache für Erkrankungen.