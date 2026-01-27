Asbest: Tests in weiteren Steinbrüchen negativ

Vor rund einem Monat wurden in den Steinbrüchen Bernstein, Pilgersdorf, Glashütten bei Schlaining und Badersdorf erhöhte Asbestwerte festgestellt. Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart ordnete umgehend die Schließung an. Wegen der räumlichen Nähe wurden auch Proben in den Steinbrüchen Rechnitz und Burg genommen. Die Testergebnisse liegen nun vor: Es wurde kein Asbest nachgewiesen. „Der Betrieb geht damit normal weiter“, so Bezirkshauptmann Peter Bubik.