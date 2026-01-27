Gunners legen für dritten Titel in Serie nach

Nach den beiden jüngsten Neuzugängen Ian Martinez und Deante Johnson wird es in Oberwart noch einmal eine Veränderung geben. Zum einen, weil Quincy Diggs am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Graz seinen letzten Einsatz im Trikot der Gunners haben wird. Er kehrt Anfang Februar bekanntlich in den 3x3-Bewerb zurück und will mit dem Team Vienna auf World Tour erfolgreich sein, u.a. mit dem großen Ziel Olympia 2028 in Los Angeles (USA). Zum anderen, weil es neben Diggs einen weiteren Abgang beim Tabellenführer gibt: Ezekiel Montgomery verlässt die Gunners und wird sich fortan einer neuen Aufgabe widmen. Der Vertrag mit „Zek“ wurde einvernehmlich aufgelöst.