Anna Gasser in Flachau Slopestyle-Zweite

Dank eines starken zweiten Runs mit 72,43 Punkten musste sie sich nur der Britin Mia Brookes (73,25) geschlagen geben, die davor auch die nicht zum Weltcup zählende Spring Battle an gleicher Stelle gewonnen hatte. Dritte wurde Lily Dhawornvej aus den USA. Letztere führt nun im Slopestyle-Weltcup.