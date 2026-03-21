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Doppel-Olympiasiegerin

Anna Gasser in Flachau Slopestyle-Zweite

Wintersport
21.03.2026 12:40
Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Anna Gasser hat am Samstag in Flachau im Slopestyle-Finale, ihrem möglicherweise letzten überhaupt, den zweiten Platz belegt.

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Dank eines starken zweiten Runs mit 72,43 Punkten musste sie sich nur der Britin Mia Brookes (73,25) geschlagen geben, die davor auch die nicht zum Weltcup zählende Spring Battle an gleicher Stelle gewonnen hatte. Dritte wurde Lily Dhawornvej aus den USA. Letztere führt nun im Slopestyle-Weltcup.

Gasser, 34-jährige Doppel-Olympiasiegerin im Big Air, hat sich noch nicht entschieden, ob sie nach dieser Saison ihre Karriere doch fortsetzt.

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