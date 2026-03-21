Anna Gasser in Flachau Slopestyle-Zweite

Anna Gasser hat am Samstag in Flachau im Slopestyle-Finale, ihrem möglicherweise letzten überhaupt, den zweiten Platz belegt.
Dank eines starken zweiten Runs mit 72,43 Punkten musste sie sich nur der Britin Mia Brookes (73,25) geschlagen geben, die davor auch die nicht zum Weltcup zählende Spring Battle an gleicher Stelle gewonnen hatte. Dritte wurde Lily Dhawornvej aus den USA. Letztere führt nun im Slopestyle-Weltcup.
Gasser, 34-jährige Doppel-Olympiasiegerin im Big Air, hat sich noch nicht entschieden, ob sie nach dieser Saison ihre Karriere doch fortsetzt.
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