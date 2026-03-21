Max Verstappen siegt auf dem Nürburgring

Endlich wieder ein Grund zum Jubeln für Max Verstappen. Der Niederländer hat am Samstag das Vier-Stunden-Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS2) gewonnen. Der Niederländer hat sich im Mercedes-AMG GT3 zusammen mit Daniel Juncadella und Jules Gounon den Sieg gesichert. Abseits der Formel 1 gibt es also endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis.