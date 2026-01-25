Erst ab 15 Jahren: „Könnte mich damit abfinden“

Doch wie sehen das Betroffene selbst eigentlich? Die „Steirerkrone“ hat nachgefragt. „Ich glaube, dass das am Anfang schwer wäre, aber es mit der Zeit leichter werden würde“, sagt die elfjährige Theresa. Sie versteht die Diskussion: „Wenn man weniger Zeit online ist, geht man mehr raus, trifft mehr Freunde“. Auch der zwölfjährige Oskar kann nachvollziehen, dass ein Verbot im Raum steht. „Am Anfang würde ich es wahrscheinlich vermissen, mich dann aber damit abfinden“, sagt er.