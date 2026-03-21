Blinde Stars: Seht ihr Erfolg mit anderen Augen?

Ein Biobergbauernhof am Wechsel in Niederösterreich: Im Stall lummern Milchkühe mit ihren Kälbern, vor dem Haus dösen zwei Katzen in der Nachmittagssonne. Vronis Freund Roland führt uns über eine Holztreppe hinauf in die Wohnküche, wo gerade erst der Frühstückstisch abgeräumt wird. Hansis Freundin Lena ist noch in der Arbeit, ihr Papa stellt frischen Kaffee auf. Neun Medaillen liegen auf dem Couchtisch, sieben goldene, eine silberne, eine bronzene.