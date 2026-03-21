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Blinde Stars: Seht ihr Erfolg mit anderen Augen?

Wintersport
21.03.2026 17:00
Hansi und Vroni Aigner, zu 93 Prozent blind, beim Interview mit der „Krone“
Hansi und Vroni Aigner, zu 93 Prozent blind, beim Interview mit der „Krone“(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

Neun Medaillen für Österreich bei den Paralympics: Die Geschwister Vroni und Hansi Aigner, zu 93 Prozent blind, sind nun Superstars im internationalen Skizirkus. Mit Conny Bischofberger sprechen sie über eine freie Kindheit, Behindertenwitze, Spaß im Sport und die dicke Folie über ihrer Welt.

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Ein Biobergbauernhof am Wechsel in Niederösterreich: Im Stall lummern Milchkühe mit ihren Kälbern, vor dem Haus dösen zwei Katzen in der Nachmittagssonne. Vronis Freund Roland führt uns über eine Holztreppe hinauf in die Wohnküche, wo gerade erst der Frühstückstisch abgeräumt wird. Hansis Freundin Lena ist noch in der Arbeit, ihr Papa stellt frischen Kaffee auf. Neun Medaillen liegen auf dem Couchtisch, sieben goldene, eine silberne, eine bronzene.

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