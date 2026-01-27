„Ich habe nie aufgehört, ein Vorarlberger zu sein“

Dass er ein Juwel unserer kulturellen Landesgeschichte ist, rückte erst allmählich ins Bewusstsein, als im April 1991 in der Villa Heimann-Rosenthal das Jüdische Museum Hohenems eröffnet wurde. Nach der Renovierung der Synagoge erhielt der Raum des ehemaligen Bethauses seinen Namen – Salomon Sulzer. Bis dahin war er hierzulande praktisch unbekannt. Und ist es vermutlich noch immer, obwohl er die bedeutendste jüdische Musikerpersönlichkeit im Österreich des 19. Jahrhunderts gewesen ist.