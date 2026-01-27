„Ich habe nie aufgehört, ein Vorarlberger zu sein“
Salomon Sulzer:
Wer war Salomon Sulzer? Ein bekennender Vorarlberger, der in Wien eine steile Karriere hinlegte und schon mit 13 Jahren mit seiner Sangeskunst zu beeindrucken verstand.
Dass er ein Juwel unserer kulturellen Landesgeschichte ist, rückte erst allmählich ins Bewusstsein, als im April 1991 in der Villa Heimann-Rosenthal das Jüdische Museum Hohenems eröffnet wurde. Nach der Renovierung der Synagoge erhielt der Raum des ehemaligen Bethauses seinen Namen – Salomon Sulzer. Bis dahin war er hierzulande praktisch unbekannt. Und ist es vermutlich noch immer, obwohl er die bedeutendste jüdische Musikerpersönlichkeit im Österreich des 19. Jahrhunderts gewesen ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.