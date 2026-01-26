Briatore: „Es ist nicht leicht“ mit Tochter Leni

Offen wie nie zuvor hat Flavio Briatore jetzt über sein Verhältnis zu Tochter Leni Klum gesprochen. Und zugegeben, dass es nicht immer ganz einfach ist, auch wenn er sicher ist, dass er „ein guter Vater“ ist.
Die Fotos, die Leni Klum mit Papa Flavio Briatore zeigen, sorgten immer wieder für Aufsehen. Und das hat auch einen Grund: Denn jahrelang hatten die Tochter von Heidi Klum und das Formel-1-Urgestein kaum bis gar keinen Kontakt.
„Bin ein guter Vater“
Mittlerweile hat sich das Verhältnis zwischen Leni und Briatore, mit dem Heidi Klum in den frühen 2000ern für wenige Monate liiert war, verbessert. „Ich bin ein guter Vater. Ich verbringe viel Zeit mit meinem Sohn und auch mit meiner Tochter, die in Los Angeles lebt“, erklärte er jetzt im Gespräch mit dem Schweizer Nachrichtenportal.
Auf Instagram zeigte sich Briatore zuletzt immer wieder einmal mit seinen beiden Kindern:
Darauf angesprochen, dass das Verhältnis zu Tochter Leni lange nicht einfach war, erklärte der 75-Jährige schließlich ganz offen: „Es ist nicht leicht, aber wir reden miteinander.“
„Jeder ist glücklich“
Und fügte dann hinzu, dass er mit seinen Ex-Partnerinnen und Ex-Ehefrauen eine „gute“ Verbindung habe. Und zu seinen Kindern – neben Leni hat der Italiener auch Sohn Falco Nathan Briatore (16) mit Ex-Ehefrau Elisabetta Gregoraci – habe er sogar eine „super Beziehung“, freute sich Briatore.
„Ich habe eine große Familie und jeder ist glücklich“, schmunzelte der Formel-1-Zampano abschließend. Und ergänzte: „Das ist sehr selten.“
Seal adoptierte Leni
Leni Klum kam 2004 in New York zur Welt. Ein Jahr nach der Geburt ihrer ersten Tochter heiratete Heidi Klum Sänger Seal, der die heute 21-Jährige auch adoptierte. Mit dem Chartstürmer hat die 52-Jährige zudem die Kinder Henry (20), Johan (19) und Lou (16).
