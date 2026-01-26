Nach Pleite in Salzburg: Trainer muss gehen!

Erhoffte Trendwende blieb aus

„Die ersten drei Spiele im neuen Jahr, darunter das Unentschieden zu Hause gegen den FC Sion, sowie vor allem der ungenügende Auftritt auswärts in Salzburg, entsprachen nicht den Erwartungen der sportlichen Leitung – die erhoffte Trendwende blieb trotz einer guten Vorbereitung aus. Stand heute können wir einige unserer Ziele noch erreichen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, diesen Schritt, der uns alles andere als leichtfällt, zu vollziehen“, sagte Basels Sportdirektor Daniel Stucki. Die Nachfolgefrage solle „schnellstmöglich“ geklärt werden.