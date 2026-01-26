Swiatek erreicht sicher Viertelfinale in Melbourne

Vor Kitz-Triumph: „Koffer waren schon gepackt!“
Shootingstar verrät
Mit Iga Swiatek ist am Montag die Nummer 2 des Damen-Bewerbs bei den Australian Open sicher ins Viertelfinale eingezogen!
Swiatek fegte die australische Qualifikantin Maddison Inglis 6:0, 6:3 vom Court. Die Polin bekommt es nun mit der Kasachin Jelena Rybakina zu tun.
Keys im Achtelfinale ausgeschieden
Bereits im Achtelfinale ausgeschieden ist hingegen Titelverteidigerin Madison Keys. Die 30-jährige US-Amerikanerin unterlag ihrer Landsfrau Jessica Pegula 3:6, 4:6.
Im Vorjahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.