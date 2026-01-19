Pkw in Flammen, aber alle Insassen unverletzt

Schockmoment am Montagnachmittag auf der Fernpassstraße in Tirol! Beim Lermooser Tunnel stand plötzlich ein Fahrzeug in Flammen. Die fünf Insassen reagierten aber geistesgegenwärtig und konnten den Pkw rechtzeitig und unverletzt verlassen.
Gegen 15.15 Uhr war ein 34-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der Fernpassstraße von Nassereith in Richtung Reutte unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich aus bislang unbekannter Ursache stark zu rauchen begann und kurz darauf Feuer fing.
Schwerer Schaden am Fahrzeug
„Die fünf Insassen des Pkw konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen und einen Notruf absetzen“, heißt es seitens der Polizei. Die Feuerwehr Biberwier konnte das Feuer rasch löschen. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. „Die genaue Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen“, so die Ermittler. Der Lermooser Tunnel war kurzzeitig gesperrt
