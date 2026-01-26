Drei Monate Haft für einen Besuch im Bordell

Richter wünschte viel Glück

Vor Gericht zeigte er sich reuig und betonte, dass es damals eine private und beruflich schwere Zeit gewesen sei. Er habe zudem den Schaden mittlerweile auch schon beglichen. Das wertete der Richter am Ende auch mildernd, verurteilte den 42-Jährigen, der übrigens ohne Rechtsvertreter erschienen war, zu einer bedingten Haftstrafe von drei Monaten, die allerdings noch nicht rechtskräftig ist. „Ab jetzt soll es bergauf gehen“, wünschte der Richter dem Angeklagten, der noch immer arbeitslos ist, mehr Glück in der Zukunft.