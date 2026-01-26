Amoklauf: Spendenbetrügerin (33) bleibt in U-Haft

Die Frau hatte laut Polizei schon am 11. Juni 2025 – nur einen Tag nach der Amoktat mit zehn Toten – über eine internationale Online-Crowdfunding-Plattform einen Spendenaufruf gestartet. Sie gab sich dabei fälschlich als Hinterbliebene aus und lukrierte auf diese Weise mehr als 37.000 Euro Spendengeld. Davon dürfte nur ein geringer Anteil an betroffene Opferfamilien weitergegeben worden sein.