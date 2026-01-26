NÖ: 37-Jähriger wollte einen Zug am Bahnhof kapern

Am Hals gepackt

Gegenüber der Polizei zeigte sich der Täter allerdings alles andere als kooperativ. Er weigerte sich auszuweisen. Bei der Identitätsfeststellung am Polizeiposten sollte die Situation dann eskalieren. Beim Versuch, einen Fingerabdruck zu nehmen, wurde eine Polizistin von ihm plötzlich an den Haaren und am Hals gepackt und zu Boden gerissen. Sie musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden. Ein Kollege wurde beim Versuch, ihr zu helfen, leicht verletzt.