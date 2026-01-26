Griechenland: Mehrere Tote bei Explosion in Fabrik

Nach Angaben des griechischen Gesundheitsministers Adonis Georgiadis wurden zudem sechs Menschen verletzt. Wie der Nachrichtensender Skai berichtete, kamen vier Mitarbeiterinnen der Fabrik ums Leben; eine weitere Frau werde noch vermisst und in den Trümmern gesucht.

Das betroffene Unternehmen Violanta zählt zu den größten Süßwarenherstellern Griechenlands.