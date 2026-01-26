Gasflaschen im Keller?
Griechenland: Mehrere Tote bei Explosion in Fabrik
Eine schwere Explosion hat in den frühen Morgenstunden am Montag einen Großbrand in einem Lebensmittelwerk in der mittelgriechischen Stadt Trikala ausgelöst und mindestens vier Menschenleben gefordert.
Nach Angaben des griechischen Gesundheitsministers Adonis Georgiadis wurden zudem sechs Menschen verletzt. Wie der Nachrichtensender Skai berichtete, kamen vier Mitarbeiterinnen der Fabrik ums Leben; eine weitere Frau werde noch vermisst und in den Trümmern gesucht.
Das betroffene Unternehmen Violanta zählt zu den größten Süßwarenherstellern Griechenlands.
Unglück während der Nachtschicht
Nach Informationen des griechischen Rundfunks ERTNews ereignete sich das Unglück während der Nachtschicht zum Montag. Dabei stürzten das Dach sowie eine Außenwand des Gebäudes ein. Die Explosion war Berichten zufolge noch in der rund sechs Kilometer entfernten Stadt Trikala zu hören.
Örtliche Medien meldeten unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass möglicherweise Gasflaschen im Keller aus bisher ungeklärten Gründen explodiert seien. Die Ursache des Unglücks soll nach Abschluss der Löscharbeiten untersucht werden, teilte die Feuerwehr mit
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.