Deal in Millionenhöhe?

Brooklyn Beckham plant angeblich Enthüllungsbuch

Society International
26.01.2026 12:24
Verlage sollen gerade Angebote für Brooklyn Beckhams Geschichte, also seine Wahrheit, abgeben.
Er könnte damit Millionen machen.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Brooklyn Beckham sorgt erneut für Schlagzeilen – und diesmal geht es um eine mögliche siebenstellige Summe. Der 26-Jährige und seine Ehefrau Nicola Peltz Beckham sollen Berichten zufolge mit einem großen Verlag über ein Enthüllungsbuch („Tell-all“) verhandeln, das den offenen Bruch mit der berühmten Beckham-Familie thematisiert.

Im Raum steht ein Deal im Millionenbereich, der die internationale Aufmerksamkeit rund um das Familiendrama weiter anheizen dürfte.

Wie die britische „Sun“ berichtet, soll unter anderem Penguin Random House Interesse an dem Projekt haben. Das Buch könnte – ähnlich wie Prinz Harrys Bestseller-Memoiren – Brooklyns Version der Ereignisse erzählen und sich vor allem mit dem eskalierten Konflikt rund um seine Hochzeit sowie dem angespannten Verhältnis zu David und Victoria Beckham befassen.

Siebenstelliger Vorschuss für die Wahrheit?
Ein Insider wird mit deutlichen Worten zitiert: Die Verlage hätten „keinerlei Loyalität gegenüber David und Victoria Beckham“ und seien bereit, eine massive siebenstellige Summe zu zahlen, um Brooklyn zum offenen Reden zu bewegen. Besonders brisant: Brooklyn soll laut eigenen Aussagen keine Versöhnung mit seinen Eltern anstreben und habe „viel auf dem Herzen“, was den Zeitpunkt für ein solches Buch aus Verlagssicht besonders attraktiv mache.

Neben dem Buchangebot soll dem Paar auch ein großes TV-Interview in Aussicht gestellt worden sein. Ob Brooklyn und Nicola diese Optionen annehmen, ist bislang offen.

Brooklyn Beckham hat öffentlich mit seinen Eltern, Victoria und David Beckham gebrochen.
Brooklyn Beckham hat öffentlich mit seinen Eltern, Victoria und David Beckham gebrochen.(Bild: Viennareport)

Instagram-Abrechnung 
Auslöser der aktuellen Berichte ist ein sechsseitiger Instagram-Post, in dem Brooklyn vergangene Woche scharf mit seiner Familie abrechnete. Darin beschuldigte er seine Eltern, ihn über Jahre kontrolliert zu haben, und verteidigte vehement seine Ehefrau Nicola. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt seine Schilderung eines Vorfalls bei der Hochzeit 2023: Brooklyn behauptet, Victoria Beckham habe den geplanten ersten Tanz mit seiner Frau an sich gerissen, was er als den „unangenehmsten und demütigendsten Moment“ seines Lebens bezeichnete. Die Szene löste eine Welle von Spekulationen und Memes in den sozialen Medien aus.

Brooklyn stellte klar, dass er keine Annäherung an seine Eltern wünsche: Er habe jahrelang geschwiegen, doch da weiterhin Geschichten an die Presse gelangt seien, sehe er sich gezwungen, selbst zu sprechen und „Lügen richtigzustellen“.

Ein Foto aus besseren Tagen: Cruz und Brooklyn Beckham mit Nicola Peltz und Mama Victoria
Nach Wut-Posting
Cruz mit fiesem Seitenhieb gegen Bruder Brooklyn
22.01.2026
Ultimative Blamage?
Brooklyn hat geheimes Video von Victoria Beckham
21.01.2026
„Meine Eltern lügen“
Brooklyn Beckham geht öffentlich auf Familie los
19.01.2026

Sollte es tatsächlich zu einer Einigung kommen, dürfte das Enthüllungsbuch eines der meistdiskutierten Promi-Projekte des Jahres werden – und den Familienkonflikt der Beckhams endgültig auf die große Bühne heben.

