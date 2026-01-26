Brooklyn Beckham plant angeblich Enthüllungsbuch

Instagram-Abrechnung

Auslöser der aktuellen Berichte ist ein sechsseitiger Instagram-Post, in dem Brooklyn vergangene Woche scharf mit seiner Familie abrechnete. Darin beschuldigte er seine Eltern, ihn über Jahre kontrolliert zu haben, und verteidigte vehement seine Ehefrau Nicola. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt seine Schilderung eines Vorfalls bei der Hochzeit 2023: Brooklyn behauptet, Victoria Beckham habe den geplanten ersten Tanz mit seiner Frau an sich gerissen, was er als den „unangenehmsten und demütigendsten Moment“ seines Lebens bezeichnete. Die Szene löste eine Welle von Spekulationen und Memes in den sozialen Medien aus.