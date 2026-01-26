Olympia-Traum von Skisprung-Legende geplatzt

Der Olympia-Traum von Simon Ammann ist endgültig geplatzt. Die Skisprung-Legende schaffte es nicht ins Aufgebot der Schweizer, wie Swiss Olympic am Montag mitteilte. Ein bitterer Rückschlag für den 44-Jährigen, der sich zuletzt große Hoffnungen gemacht hatte. Doch nun erhält ein 19-Jähriger seine Chance.
Ein herber Rückschlag für Simon Ammann – der Traum von seinen achten Olympischen Spielen ist am Montag jäh geplatzt. Wochenlang hatte er gegen seinen deutlich jüngeren Teamkollegen Felix Trunz um das letzte verbliebene Ticket gekämpft – nun haben sich die Verantwortlichen gegen den zweifachen Doppel-Olympiasieger entschieden.
Wie geht es bei Ammann weiter?
Dabei war die Hoffnung zuletzt wieder gestiegen. Zwar konnte Ammann im Weltcup weiter nicht überzeugen, der 19-jährige Trunz performte aber noch schlechter. Dadurch zog sich das Duo auch den Ärger von Cheftrainer Bine Norcic zu.
Am Ende entschied man also, Trunz seine ersten Winterspiele zu ermöglichen. Vielleicht kann ihm die Erfahrung bei seiner Entwicklung helfen. Bei Ammann hingegen sitzt der Frust tief. Wie die weiteren Karrierepläne des Altmeisters ausschauen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.
