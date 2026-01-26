Machtkampf in China

Maos Partei (so wie schon Stalins Partei) war immer voll Misstrauen gegenüber der Macht von Generälen, besonders nach dem Putschversuch des „Kronprinzen“ Marschall Lin Biao. Die Parole lautet bis heute: Die Partei kommandiert die Gewehre! Oder modern formuliert: Die Partei kommandiert die Raketen und Atomwaffen! Deshalb auch ist das Rumoren in Xi Jinpings Armee (und Partei?) von Bedeutung für die Sicherheit der gesamten Welt.