Machtkampf in China

China wird von einem politischen Erdbeben erschüttert, wie es seit Mao nicht mehr der Fall war. Staatschef Xi Jinping hat den obersten General verhaften lassen. Das ist der Höhepunkt einer Säuberungswelle, bei der schon 5 der 6 Generäle der „Zentralen Militärkommission“, deren Vorsitzender Xi ist, über die Klinge springen mussten. Es waren seine Ernennungen.
Diese einzigartige Entwicklung wirft viele Fragen auf, liefert aber keine Antworten, da die Hintergründe in diesem Regime totgeschwiegen werden. War Xi einem Militärputsch zuvorgekommen? Was wollte (will) die Anti-Xi-Fraktion im Militär? Ist die Entwicklung gut für Taiwan? Ist sie schlecht?
Maos Partei (so wie schon Stalins Partei) war immer voll Misstrauen gegenüber der Macht von Generälen, besonders nach dem Putschversuch des „Kronprinzen“ Marschall Lin Biao. Die Parole lautet bis heute: Die Partei kommandiert die Gewehre! Oder modern formuliert: Die Partei kommandiert die Raketen und Atomwaffen! Deshalb auch ist das Rumoren in Xi Jinpings Armee (und Partei?) von Bedeutung für die Sicherheit der gesamten Welt.
Ein-Partei-Regime wirken nach außen immer wie ein Monolith. Das ist auch die Absicht, um Stärke zu demonstrieren. Aber hinter den Kulissen? Maos Regierungschef Zhou Enlai verriet mir einmal: „Auch wenn es in einem Land nur eine Partei gibt, so gibt es doch viele Parteien in dieser Partei.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.