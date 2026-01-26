Das Feuer lodert für die eisige Jagd auf „Odi“

Für die Athleten, speziell die reinen Riesentorläufer, ist es dennoch ein nicht wegzudenkender Abend im Kalender. „Cool, dass nicht nur die Slalom-Fahrer diese Bühne bekommen“, lächelt „Brendi“ vor dem vierten „Riesen“ auf der Planai. Der eine spektakuläre, eisige Piste verspricht. „Das kann man im Training nicht simulieren – da würden sie uns überall auf der Welt aus den Ski-Gebieten jagen“, grinst der Salzburger, in Österreich noch nie auf dem Podest.