„Krone“-Kolumne

Das Feuer lodert für die eisige Jagd auf „Odi“

Ski Alpin
26.01.2026 19:19
Stefan Brennsteiner
Stefan Brennsteiner(Bild: GEPA)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl
0 Kommentare

„Ich war von Anfang an Feuer und Flamme, das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe“, grinste Stefan Brennsteiner. „Schön, dass sich der Riesentorlauf in Schladming so etabliert hat.“ (Noch) nicht zwingend bei den Zuschauern – während der Slalom am Mittwoch ausverkauft ist, werden am Dienstag „nur“ 15.000 erwartet.

„Krone“-Reporter Philipp Scheichl schreibt in seiner Kolumne über den Skizirkus.
„Krone“-Reporter Philipp Scheichl schreibt in seiner Kolumne über den Skizirkus.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, GEPA)

Für die Athleten, speziell die reinen Riesentorläufer, ist es dennoch ein nicht wegzudenkender Abend im Kalender. „Cool, dass nicht nur die Slalom-Fahrer diese Bühne bekommen“, lächelt „Brendi“ vor dem vierten „Riesen“ auf der Planai. Der eine spektakuläre, eisige Piste verspricht. „Das kann man im Training nicht simulieren – da würden sie uns überall auf der Welt aus den Ski-Gebieten jagen“, grinst der Salzburger, in Österreich noch nie auf dem Podest.

Lesen Sie auch:
Ski-Ass Manuel Feller 
Krone Plus Logo
Kitz-Sieger Feller
Nach Premiere folgt der Abschied auf der Planai
26.01.2026
Nightrace als Fixum
Schladming leuchtet auch in dunkleren Stunden
19.01.2026

Was sich ändern muss, will er seine Kristall-Chance wahren. Denn nach dem Aus in Adelboden ist er das Rote Trikot los, liegt er bei noch drei Rennen 95 Punkte hinter Marco Odermatt. „Es wäre schön, wenn die Kugel noch mal zum Thema wird – aber da müsste bei der Konstanz von Marco fast ein Wunder passieren“, meint Brennsteiner.

Marco Odermatt ist der große Gejagte
Marco Odermatt ist der große Gejagte(Bild: EPA/PETER SCHNEIDER)

Vom Stellenwert her würde er Kristall, wie Julia Scheib, über Olympia-Gold stellen. „Die Kugel steht über allem. Ich würde mich aber auch gegen einen Sieg in Bormio nicht wehren“, grinst der 34-Jährige, dessen Familie am Dienstag dabei ist – einzig der Sohn bleibt daheim bei der Oma.

