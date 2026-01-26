Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gastkommentar

Alpen-Bund

Kolumnen
26.01.2026 11:27
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
0 Kommentare

Die Wege der neutralen Nachbarstaaten haben sich vor 31 Jahren getrennt. Österreich trat 1995 der EU bei. Die souveräne Schweiz wählte den bilateralen Weg und schloss EU-Abkommen für Reise- und Handelsfreiheit. Wir überweisen der EU jährlich 3 Mrd. Euro, die Schweiz bloß 140 Millionen. Österreich zählt zu den 10 Nettozahlern, die den EU-Apparat finanzieren.

Mitten in einer globalen machtpolitischen Neuvermessung bringt nun die Schweiz den Vorschlag einer gemeinsamen Luftwaffe mit Österreich ein. Die Eidgenossen liegen im Global-Firepower-Index auf Platz 44, wir auf 68. Die Schweiz verfügt über 100.000 aktive Soldaten, Österreich über 16.000. 43 Jets sichern den Schweizer Luftraum, Österreich steht bei 15. Mit Staatsschulden von 154 Mrd. Euro (17,2 Prozent des BIP) kann sich die Schweiz eine Top-Verteidigung leisten, wir ächzen unter 424 Mrd. (83,7 Prozent des BIP).

Bei vergleichbarer Bevölkerungszahl erwirtschaftet die Schweiz eine fast doppelt so hohe Wirtschaftsleistung. Jeder der drei größten Schweizer Konzerne – Roche, Novartis und Nestlé – ist mehr wert als alle Unternehmen an der Wiener Börse zusammen. Unsere indirekte Demokratie legt die Schwächen der nicht gewählten Politiker in Regierung und EU-Kommission offen.

De facto ist die Schweiz reicher und stärker geworden, Österreich ärmer und schwächer. Es wäre Zeit, die ausgestreckte Hand der Nachbarn zu ergreifen. Und aus Einzelkämpfern einen starken Alpen-Bund zu schmieden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
254.208 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
224.379 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
217.949 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Gastkommentar
Alpen-Bund
„Krone“-Kommentar
Größte Gefahr für die Demokratie
„Krone“-Kolumne
Frauen ans Gewehr
„Krone“-Kommentar
Das Menü der Regierung schmeckt vielen grad nicht
„Krone“-Kommentar
Mehrwertsteuer: Die Gießkanne ist zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf