Alpen-Bund

Mitten in einer globalen machtpolitischen Neuvermessung bringt nun die Schweiz den Vorschlag einer gemeinsamen Luftwaffe mit Österreich ein. Die Eidgenossen liegen im Global-Firepower-Index auf Platz 44, wir auf 68. Die Schweiz verfügt über 100.000 aktive Soldaten, Österreich über 16.000. 43 Jets sichern den Schweizer Luftraum, Österreich steht bei 15. Mit Staatsschulden von 154 Mrd. Euro (17,2 Prozent des BIP) kann sich die Schweiz eine Top-Verteidigung leisten, wir ächzen unter 424 Mrd. (83,7 Prozent des BIP).