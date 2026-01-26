Die Wege der neutralen Nachbarstaaten haben sich vor 31 Jahren getrennt. Österreich trat 1995 der EU bei. Die souveräne Schweiz wählte den bilateralen Weg und schloss EU-Abkommen für Reise- und Handelsfreiheit. Wir überweisen der EU jährlich 3 Mrd. Euro, die Schweiz bloß 140 Millionen. Österreich zählt zu den 10 Nettozahlern, die den EU-Apparat finanzieren.
Mitten in einer globalen machtpolitischen Neuvermessung bringt nun die Schweiz den Vorschlag einer gemeinsamen Luftwaffe mit Österreich ein. Die Eidgenossen liegen im Global-Firepower-Index auf Platz 44, wir auf 68. Die Schweiz verfügt über 100.000 aktive Soldaten, Österreich über 16.000. 43 Jets sichern den Schweizer Luftraum, Österreich steht bei 15. Mit Staatsschulden von 154 Mrd. Euro (17,2 Prozent des BIP) kann sich die Schweiz eine Top-Verteidigung leisten, wir ächzen unter 424 Mrd. (83,7 Prozent des BIP).
Bei vergleichbarer Bevölkerungszahl erwirtschaftet die Schweiz eine fast doppelt so hohe Wirtschaftsleistung. Jeder der drei größten Schweizer Konzerne – Roche, Novartis und Nestlé – ist mehr wert als alle Unternehmen an der Wiener Börse zusammen. Unsere indirekte Demokratie legt die Schwächen der nicht gewählten Politiker in Regierung und EU-Kommission offen.
De facto ist die Schweiz reicher und stärker geworden, Österreich ärmer und schwächer. Es wäre Zeit, die ausgestreckte Hand der Nachbarn zu ergreifen. Und aus Einzelkämpfern einen starken Alpen-Bund zu schmieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.