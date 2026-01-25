Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Panne von Prevc

„Noch nie erlebt!“ Skier sorgen für Schrecksekunde

Ski Nordisch
25.01.2026 17:05
Plötzlich rasten Skier bei Lindvik vorbei.
Plötzlich rasten Skier bei Lindvik vorbei.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Verrückte Szenen bei der Skiflug-WM in Oberstdorf: Kurz vor dem Sprung des Norwegers Marius Lindvik beim Teambewerb rasten plötzlich Skier die Anlaufspur hinunter. Es waren die von Sloweniens Topspringer Domen Prevc, die bei einer Kontrolle umgefallen waren. Er durfte jedenfalls im ersten Durchgang nicht mehr springen.

0 Kommentare

Was war denn da los? Während sich Lindvik auf seinen Sprung vorbereitete, rutschten Skier die Anlaufspur hinunter. „Wo kommen die denn her?“, fragte ORF-Kommentator Michael Roscher.

Domen Prevc
Domen Prevc(Bild: GEPA)

Es waren die Skier von Domen Prevc. Einer ist bei 70 Metern in einem Netz hängen geblieben, der andere fuhr den Auslauf hinunter. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Lesen Sie auch:
Stephan Embacher
Krimi in Oberstdorf
LIVE: Österreich büßt etwas ein, bleibt aber vorne
25.01.2026

„Das habe ich noch nie erlebt“, schüttelte auch ORF-Experte Michael Hayböck den Kopf.

Prevc durfte nicht mehr springen
Das Missgeschick hatte jedenfalls dramatische Folgen für Prevc: Weil es offenbar zu lange dauerte, bis der Skiflug-Weltmeister seine Skier wieder hatte, durfte er im ersten Durchgang nicht mehr springen. Damit mussten die Slowenen ihre Medaillenhoffnungen begraben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OberstdorfSlowenien
ORF
Schrecksekunde
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Nordisch
Krimi in Oberstdorf
Österreichs Adler verpassen WM-Gold um 9,6 Punkte
WM-Panne von Prevc
„Noch nie erlebt!“ Skier sorgen für Schrecksekunde
Schneechaos in Sapporo
Nach nur einem Durchgang: Eder landet auf Platz 11
Skiflug-WM
Prevc in eigener Liga! Enttäuschung für ÖSV-Adler
Olympia-Teilnahmen
Salzburgs Hochburgen liegen alle im Süden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine