„Noch nie erlebt!“ Skier sorgen für Schrecksekunde

Verrückte Szenen bei der Skiflug-WM in Oberstdorf: Kurz vor dem Sprung des Norwegers Marius Lindvik beim Teambewerb rasten plötzlich Skier die Anlaufspur hinunter. Es waren die von Sloweniens Topspringer Domen Prevc, die bei einer Kontrolle umgefallen waren. Er durfte jedenfalls im ersten Durchgang nicht mehr springen.