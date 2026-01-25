„Noch nie erlebt!“ Skier sorgen für Schrecksekunde

Verrückte Szenen bei der Skiflug-WM in Oberstdorf: Kurz vor dem Sprung des Norwegers Marius Lindvik beim Teambewerb rasten plötzlich Skier die Anlaufspur hinunter. Es waren die von Sloweniens Topspringer Domen Prevc, die bei einer Kontrolle umgefallen waren. Er durfte jedenfalls im ersten Durchgang nicht mehr springen.
Was war denn da los? Während sich Lindvik auf seinen Sprung vorbereitete, rutschten Skier die Anlaufspur hinunter. „Wo kommen die denn her?“, fragte ORF-Kommentator Michael Roscher.
Es waren die Skier von Domen Prevc. Einer ist bei 70 Metern in einem Netz hängen geblieben, der andere fuhr den Auslauf hinunter. Zum Glück wurde niemand verletzt.
„Das habe ich noch nie erlebt“, schüttelte auch ORF-Experte Michael Hayböck den Kopf.
Prevc durfte nicht mehr springen
Das Missgeschick hatte jedenfalls dramatische Folgen für Prevc: Weil es offenbar zu lange dauerte, bis der Skiflug-Weltmeister seine Skier wieder hatte, durfte er im ersten Durchgang nicht mehr springen. Damit mussten die Slowenen ihre Medaillenhoffnungen begraben.
