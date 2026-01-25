Politiker streiten wegen Unterkunft von Polizisten

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi wies die Kritik zurück: „Es handelt sich nicht um ein Fünf-Sterne-Hotel. Die Kosten liegen bei etwa 80 Euro pro Tag. Unsere Beamten im Auslandseinsatz müssen nicht in Bruchbuden übernachten.“ Zudem verlange Europa derzeit eine solche Investition. Er verwies auf ein Treffen mit der deutschen Regierung, in dem es um Zentren zur Inhaftierung und Rückführung von Migrantinnen und Migranten in Drittstaaten gegangen sei. Es sei „kurzsichtig und provinziell“, über angebliche Kosten zu debattieren.