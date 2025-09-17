Trotz Leerstand: Rom hält an Albanien-Modell fest

Bezüglich der derzeitigen Lage der Aufnahmezentren in Albanien, die nach verschiedenen italienischen und europäischen Urteilen in ihrer Nutzung eingeschränkt wurden, betonte der Minister, dass man „dafür gesorgt habe, dass sie nicht völlig leer stehen“. „Sie funktionieren derzeit als Rückführungszentren. Etwa 50 Prozent der Personen, die dorthin gebracht wurden, weil sie sich nicht im Einklang mit den Einwanderungsgesetzen befanden, wurden bereits abgeschoben“, sagte der italienische Innenminister.