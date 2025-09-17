Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brüchiger Asylplan

Trotz Leerstand: Rom hält an Albanien-Modell fest

Außenpolitik
17.09.2025 14:03
In Albanien wurden italienische Asylzentren aus dem Boden gestampft, die jetzt halbleer stehen.
In Albanien wurden italienische Asylzentren aus dem Boden gestampft, die jetzt halbleer stehen.(Bild: AFP/ADNAN BECI)

Rom will mit der Brechstange an seinem Albanien-Modell im Umgang mit illegalen Migranten festhalten. Selbst nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Juli mit einem Urteil die Hürden für die Festlegung sicherer Herkunftsstaaten für beschleunigte Asylverfahren erhöht hat.

0 Kommentare

„Die Rückführungszentren in Albanien sind für uns notwendig und werden es auch bleiben: Sie stellen eine Art erstes Beispiel für das dar, was Europa umzusetzen versucht“, sagte Innenminister Matteo Piantedosi am Mittwoch.

Bezüglich der derzeitigen Lage der Aufnahmezentren in Albanien, die nach verschiedenen italienischen und europäischen Urteilen in ihrer Nutzung eingeschränkt wurden, betonte der Minister, dass man „dafür gesorgt habe, dass sie nicht völlig leer stehen“. „Sie funktionieren derzeit als Rückführungszentren. Etwa 50 Prozent der Personen, die dorthin gebracht wurden, weil sie sich nicht im Einklang mit den Einwanderungsgesetzen befanden, wurden bereits abgeschoben“, sagte der italienische Innenminister.

Albanien-Zentren weiterhin in Betrieb
„Im nächsten Jahr sollen die neuen EU-Verordnungen zur Migration in Kraft treten“, erinnerte Piantedosi und fügte hinzu, dass damit auch die juristischen Auseinandersetzungen enden würden.

Lesen Sie auch:
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist am Mittwoch nach Istanbul gereist und ...
Nach EuGH-Urteil
Meloni steht vor teurem Asyl-Scherbenhaufen
02.08.2025
Video geht viral
Albaniens Premier kniet im Regen vor Meloni
17.05.2025

Das vom italienischen Staat errichtete Migrationszentrum in Gjader in Albanien, war ursprünglich als Ort für die beschleunigte Bearbeitung von Asylanträgen außerhalb der italienischen Grenzen gedacht. Seit seiner Inbetriebnahme im April 2024 wird die Anlage jedoch ausschließlich als Abschiebezentrum genutzt.

Mehrere Überstellungen von Migranten ins EU-Kandidatenland Albanien scheiterten daran, dass die italienische Justiz – sowohl das Gericht als auch das Berufungsgericht in Rom – die Inhaftierungen in Gjader nicht bestätigte. Der Grund: Länder wie Ägypten oder Bangladesch konnten nicht als sichere Herkunftsstaaten anerkannt werden. Die Gerichte legten die Frage schließlich dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor, der am Freitag seine Entscheidung traf.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
229.365 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
128.505 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
116.736 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2959 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1803 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Mehr Außenpolitik
Brüchiger Asylplan
Trotz Leerstand: Rom hält an Albanien-Modell fest
Selenskyj alarmiert:
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
Gewessler-Effekt?
So viele Mitglieder hatten die Grünen noch nie
Die Punkte im Detail
Wohnpaket: Was sich bei den Mieten jetzt ändert
Kreml testet Grenzen
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf