Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Deal mit China

Trump droht Kanada jetzt mit 100-Prozent-Zöllen

Außenpolitik
24.01.2026 16:27
Donald Trump droht Kanada 100-Prozent-Zölle an.
Donald Trump droht Kanada 100-Prozent-Zölle an.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kanada könnte von Donald Trump 100-Prozent-Zölle aufgebrummt bekommen. Der US-Präsident will damit verhindern, dass das Nachbarland eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China eingeht. Im Falle eines Deals würden die USA sofort einen 100-Prozent-Zollsatz auf alle kanadischen Waren verhängen.

0 Kommentare

Premierminister Mark Carney dürfe nicht glauben, dass er Kanada zu einem Umschlagplatz für China machen könne, stellte Trump auf seiner Plattform Truth Social klar.

Trump bezeichnet Carney als „Gouverneur“
Der US-Präsident bezeichnete Carney dabei abwertend als „Gouverneur“, also als eine Person, die einen US-Bundesstaat leitet. Trump hatte nach seinem Amtsantritt mehrmals öffentlich seine Absicht bekundet, Kanada zu einem US-Bundesstaat zu machen.

Kanada strebt nach mehr Unabhängigkeit von den USA
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Carney diese Woche eine viel beachtete Rede gehalten, in der er kleinere und mittlere Staaten dazu aufrief, sich der Willkür der großen Mächte entgegenzustellen, indem sie sich aus der Abhängigkeit von ihnen lösen. „Es ist nicht nur wirtschaftlich vernünftig, sich international zu diversifizieren. Es ist die materielle Grundlage einer aufrichtigen Außenpolitik“, betonte der frühere britische und kanadische Notenbankgouverneur. „Staaten erwerben das Recht auf eine grundsatztreue Haltung, wenn sie ihre Verletzlichkeit gegenüber Vergeltungsschlägen verringern.“

Lesen Sie auch:
Wichtig, aber ...
Trump: Diese Rolle spielt Europa in US-Strategie
24.01.2026

Annäherung zwischen Kanda und China
Unlängst war Carney nach Peking gereist und kündigte danach mehr Zusammenarbeit mit China an. Beide Seiten vereinbarten konkrete Schritte im Handel. Einer Mitteilung der kanadischen Regierung zufolge nahm Ottawa einen Teil seiner Zölle auf chinesische Elektroautos zurück. Im Gegenzug habe China zugesagt, Handelshemmnisse für kanadische Agrarprodukte wie Raps abzubauen. Auch im Grönland-Konflikt stellte sich Carney gegen die USA und machte klar, Dänemark bei einem militärischen Angriff im Rahmen der NATO-Beistandsverpflichtung beistehen zu wollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
145.366 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
97.329 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.654 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Mehr Außenpolitik
Bei Deal mit China
Trump droht Kanada jetzt mit 100-Prozent-Zöllen
Wichtig, aber ...
Trump: Diese Rolle spielt Europa in US-Strategie
Mehr Rad- und Fußwege
Minister stellt klar: „Innenstädte bald autofrei“
Erneut Gespräche
Ziel in Abu Dhabi ist „dauerhafter Frieden“
SPÖ steht hinter ihr
Keine Konsequenzen für Albernheiten der Frau Haase
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf