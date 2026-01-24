Trump droht Kanada jetzt mit 100-Prozent-Zöllen

Kanada strebt nach mehr Unabhängigkeit von den USA

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Carney diese Woche eine viel beachtete Rede gehalten, in der er kleinere und mittlere Staaten dazu aufrief, sich der Willkür der großen Mächte entgegenzustellen, indem sie sich aus der Abhängigkeit von ihnen lösen. „Es ist nicht nur wirtschaftlich vernünftig, sich international zu diversifizieren. Es ist die materielle Grundlage einer aufrichtigen Außenpolitik“, betonte der frühere britische und kanadische Notenbankgouverneur. „Staaten erwerben das Recht auf eine grundsatztreue Haltung, wenn sie ihre Verletzlichkeit gegenüber Vergeltungsschlägen verringern.“