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73 und 82 Jahre alt

Rüstige Wanderer mit Zille aus Gelände gerettet

Oberösterreich
15.03.2026 14:30
Mangels Alternative wurden die beiden Wanderer mit einer Feuerwehrzille gerettet (Symbolbild)
Mangels Alternative wurden die beiden Wanderer mit einer Feuerwehrzille gerettet (Symbolbild)(Bild: Wolfgang Zarl, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Kein Weg zurück und keine Brücke nach vorne: In dieser verzwickten Lage fanden sich ein Wanderduo (82, 73) am Samstagnachmittag. Weil es keinen anderen Ausweg aus dem unwegsamen Gelände gab, wurden die beiden schließlich mithilfe einer Feuerwehrzille über die Aschach in Sicherheit gebracht.

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Am Heimweg von der Ruine Stauff verirrten sich am Samstag zwei Wanderer und gerieten über unwegsames steiles Gelände an das Nordwestufer der Aschach. Dort kamen die 82-Jährige aus Schardenberg und der 73-Jährige aus Altheim nicht mehr weiter und verständigten die Einsatzkräfte.

Mit Zille in Sicherheit gebracht
Zwei Polizeistreifen begaben sich zu den beiden, wobei ein Polizist durch die Aschach direkt zu den Wanderern vordringen konnte. Weil ein Rückweg nicht möglich war und auch keine Brücke vorhanden war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, welche mit einer Zille anrückte und die beiden Wanderer unverletzt rettete.

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