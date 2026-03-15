Rüstige Wanderer mit Zille aus Gelände gerettet

Mit Zille in Sicherheit gebracht

Zwei Polizeistreifen begaben sich zu den beiden, wobei ein Polizist durch die Aschach direkt zu den Wanderern vordringen konnte. Weil ein Rückweg nicht möglich war und auch keine Brücke vorhanden war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, welche mit einer Zille anrückte und die beiden Wanderer unverletzt rettete.