Sechsjährige bei Kutschenunfall schwer verletzt

Weil sich das Pferd beim Abbiegen verletzt hatte, ging es durch und brachte die Kutsche zum Kippen. Dabei wurde eine Sechsjährige schwer verletzt, auch die 34-jährige Kutscherin und ihre dreijährige Tochter mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein schwerer Kutschenunfall forderte am frühen Samstagnachmittag drei Verletzte, eine Sechsjährige wurde sogar schwer verletzt. Gegen 13:30 Uhr lenkte eine 34-jährige aus Feldkirchen bei Mattighofen eine Pferdekutsche unweit ihres Heimatorts. Ihre dreijährige Tochter und die sechsjährige Tochter eines Bekannten fuhren im Sitzbereich der Kutsche mit.
Pferd an Hinterbein verletzt
Beim Abbiegen dürfte sich das eingehängte Pferd durch das Eindrehen der Anhängerachse am Hinterbein verletzt haben. Dadurch wurde das Pferd irritiert und bog wenige Meter danach nach links ein, wodurch die Kutsche umkippte. Die Sechsjährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Salzburger Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige und ihre Tochter erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.
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