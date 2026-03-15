Sechsjährige bei Kutschenunfall schwer verletzt

Pferd an Hinterbein verletzt

Beim Abbiegen dürfte sich das eingehängte Pferd durch das Eindrehen der Anhängerachse am Hinterbein verletzt haben. Dadurch wurde das Pferd irritiert und bog wenige Meter danach nach links ein, wodurch die Kutsche umkippte. Die Sechsjährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Salzburger Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige und ihre Tochter erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.