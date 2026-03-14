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Sonne, Schweiß und gute Stimmung entlang der Donau

Oberösterreich
14.03.2026 19:00
Am Donautrail gibt’s immer schöne, neue Wege und Wälder rund um Linz zu entdecken.
Am Donautrail gibt’s immer schöne, neue Wege und Wälder rund um Linz zu entdecken.(Bild: Markus Wenzel)
Über Stock und Stein führte es auch diese Gruppe, die nicht mehr weit bis zum Gasthaus zur GIS ...
Über Stock und Stein führte es auch diese Gruppe, die nicht mehr weit bis zum Gasthaus zur GIS hatte.(Bild: Markus Wenzel)
Was für ein Gefühl beim Einlauf „Zur Liesl“ in der Tabakfabrik!
Was für ein Gefühl beim Einlauf „Zur Liesl“ in der Tabakfabrik!(Bild: Markus Wenzel)
Veranstalter Christoph Hain, Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ, 2. v. re.) und Karo Singer ...
Veranstalter Christoph Hain, Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ, 2. v. re.) und Karo Singer („Krone“) mit der Spende an Alexander Seemann von der Bergrettung Linz.(Bild: Markus Wenzel)
Der erste Schluck Bier nach der Anstrengung schmeckte herrlich.
Der erste Schluck Bier nach der Anstrengung schmeckte herrlich.(Bild: Markus Wenzel)
Für alle, die ins Ziel kamen, gab es Medaillen.
Für alle, die ins Ziel kamen, gab es Medaillen.(Bild: Markus Wenzel)
Erschöpft aber glücklich.
Erschöpft aber glücklich.(Bild: Markus Wenzel)
Die meisten hatten im Ziel auch noch Kraft zum Lachen.
Die meisten hatten im Ziel auch noch Kraft zum Lachen.(Bild: Markus Wenzel)
Rechts die Donau, links die Natur.
Rechts die Donau, links die Natur.(Bild: Markus Wenzel)
Köstliche Energiespender.
Köstliche Energiespender.(Bild: Markus Wenzel)
Eine Trinkpause.
Eine Trinkpause.(Bild: Markus Wenzel)
Mit der passenden Musik im Ohr.
Mit der passenden Musik im Ohr.(Bild: Markus Wenzel)
Durchhalten, auch wenn man schon müde ist.
Durchhalten, auch wenn man schon müde ist.(Bild: Markus Wenzel)
Im Laufschritt fröhlich bergab.
Im Laufschritt fröhlich bergab.(Bild: Markus Wenzel)
Voll motiviert.
Voll motiviert.(Bild: Markus Wenzel)
Das Streckenprofil: anspruchsvoll und abwechslungsreich.
Das Streckenprofil: anspruchsvoll und abwechslungsreich.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Linz erlebte heute, 14. März, wieder ein sportliches Highlight: Der von der „Krone“ präsentierte Linz24 Donautrail lockte Läufer und Wanderer auf sechs Distanzen entlang der Donau – von gemütlichen 12 Kilometern bis hin zu extremen 100 Kilometern. 

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Für die längsten Strecken hatten die ersten Teilnehmer sogar bereits am Vorabend, dem 13. März, gestartet – manche liefen die Nacht durch, um die Donau in der Morgendämmerung zu erleben.

Die Familien Lengauer und Madlmayr aus Lichtenberg vor dem Start der 12 Kilometer.
Die Familien Lengauer und Madlmayr aus Lichtenberg vor dem Start der 12 Kilometer.(Bild: Markus Wenzel)

Auch unser „OÖ-Krone“-Redakteur Gerald Schwab stellte sich der Herausforderung und bewältigte die 100 km. Schon um 7 Uhr früh hatte er bei Halbzeit 50 Kilometer in den Beinen, und um 11.10 Uhr waren bereits 70 Kilometer geschafft – eine echte Leistung, wir sind stolz auf dich, Gerald!

Astrid Kleesadl (50) und Susanne Kunze (49, re.) mit Linz-Panorama im Rücken.
Astrid Kleesadl (50) und Susanne Kunze (49, re.) mit Linz-Panorama im Rücken.(Bild: Markus Wenzel)

Die neue Start- und Zielarena im und vor dem Gasthaus „Zur Liesl“ in der Linzer Tabakfabrik kam bei allen Teilnehmern hervorragend an. Perfektes Wetter und strahlender Sonnenschein sorgten zusätzlich für beste Laune.

Diese sportliche Gruppe ist schon seit ihrer Zeit auf der JKU Linz verbunden – jetzt bestritt ...
Diese sportliche Gruppe ist schon seit ihrer Zeit auf der JKU Linz verbunden – jetzt bestritt sie gemeinsam den Donautrail.(Bild: Markus Wenzel)

An den Labstationen konnten sich die Sportler stärken – und vor allem motivieren lassen. Besonders beliebt war die „Krone“-Labe beim Freiseder am Pöstlingberg, wo ein Live-DJ für Stimmung garantierte und frische Linsensuppe neue Kraft für die verbleibenden Kilometer gab.

Beim Freiseder am Pöstlingberg waren Labe und Stimmung top!
Beim Freiseder am Pöstlingberg waren Labe und Stimmung top!(Bild: Markus Wenzel)

Unterhaltung gab‘s auch entlang der Strecke: Beim Ruderverein Wiking Linz putzte man die Boote, während die Sportler vorbeiliefen, und applaudierte den eintreffenden Teilnehmern.

Vierbeiner gehören einfach dazu. So hatte auch Anja Schreiber (49) aus Walding ihren „Meilo“ ...
Vierbeiner gehören einfach dazu. So hatte auch Anja Schreiber (49) aus Walding ihren „Meilo“ dabei.(Bild: Markus Wenzel)

Auf der 12-km-Distanz hatten die Freundinnen Christina aus Feldkirchen und Anna aus Linz viel Spaß. Christina schwärmte: „Es war so genial, hier mitzumachen. Alles war super organisiert und alle waren so gut drauf. Ich bin jetzt top motiviert, weiter zu trainieren.“

Mit ihren Medaillen strahlten Christina (li.) und Anna um die Wette: „Es war genial, ...
Mit ihren Medaillen strahlten Christina (li.) und Anna um die Wette: „Es war genial, mitzumachen!“(Bild: Markus Wenzel)

Egal ob Profi, ambitionierter Läufer oder gemütlicher Wanderer – der Linz24 Donautrail bot wieder einmal alles, was das Sportlerherz begehrt: Herausforderungen, perfekte Bedingungen und jede Menge Motivation entlang der Donau.

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