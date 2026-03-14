Sonne, Schweiß und gute Stimmung entlang der Donau

Linz erlebte heute, 14. März, wieder ein sportliches Highlight: Der von der „Krone“ präsentierte Linz24 Donautrail lockte Läufer und Wanderer auf sechs Distanzen entlang der Donau – von gemütlichen 12 Kilometern bis hin zu extremen 100 Kilometern.
Für die längsten Strecken hatten die ersten Teilnehmer sogar bereits am Vorabend, dem 13. März, gestartet – manche liefen die Nacht durch, um die Donau in der Morgendämmerung zu erleben.
Auch unser „OÖ-Krone“-Redakteur Gerald Schwab stellte sich der Herausforderung und bewältigte die 100 km. Schon um 7 Uhr früh hatte er bei Halbzeit 50 Kilometer in den Beinen, und um 11.10 Uhr waren bereits 70 Kilometer geschafft – eine echte Leistung, wir sind stolz auf dich, Gerald!
Die neue Start- und Zielarena im und vor dem Gasthaus „Zur Liesl“ in der Linzer Tabakfabrik kam bei allen Teilnehmern hervorragend an. Perfektes Wetter und strahlender Sonnenschein sorgten zusätzlich für beste Laune.
An den Labstationen konnten sich die Sportler stärken – und vor allem motivieren lassen. Besonders beliebt war die „Krone“-Labe beim Freiseder am Pöstlingberg, wo ein Live-DJ für Stimmung garantierte und frische Linsensuppe neue Kraft für die verbleibenden Kilometer gab.
Unterhaltung gab‘s auch entlang der Strecke: Beim Ruderverein Wiking Linz putzte man die Boote, während die Sportler vorbeiliefen, und applaudierte den eintreffenden Teilnehmern.
Auf der 12-km-Distanz hatten die Freundinnen Christina aus Feldkirchen und Anna aus Linz viel Spaß. Christina schwärmte: „Es war so genial, hier mitzumachen. Alles war super organisiert und alle waren so gut drauf. Ich bin jetzt top motiviert, weiter zu trainieren.“
Egal ob Profi, ambitionierter Läufer oder gemütlicher Wanderer – der Linz24 Donautrail bot wieder einmal alles, was das Sportlerherz begehrt: Herausforderungen, perfekte Bedingungen und jede Menge Motivation entlang der Donau.
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