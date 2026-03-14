Sonne, Schweiß und gute Stimmung entlang der Donau

Am Donautrail gibt’s immer schöne, neue Wege und Wälder rund um Linz zu entdecken. (Bild: Markus Wenzel)

Über Stock und Stein führte es auch diese Gruppe, die nicht mehr weit bis zum Gasthaus zur GIS hatte. (Bild: Markus Wenzel)

Was für ein Gefühl beim Einlauf „Zur Liesl“ in der Tabakfabrik! (Bild: Markus Wenzel)

Veranstalter Christoph Hain, Janine Kohl-Peterke (Sparkasse OÖ, 2. v. re.) und Karo Singer („Krone“) mit der Spende an Alexander Seemann von der Bergrettung Linz. (Bild: Markus Wenzel)

Der erste Schluck Bier nach der Anstrengung schmeckte herrlich. (Bild: Markus Wenzel)

Für alle, die ins Ziel kamen, gab es Medaillen. (Bild: Markus Wenzel)

Erschöpft aber glücklich. (Bild: Markus Wenzel)

Die meisten hatten im Ziel auch noch Kraft zum Lachen. (Bild: Markus Wenzel)

Rechts die Donau, links die Natur. (Bild: Markus Wenzel)

Köstliche Energiespender. (Bild: Markus Wenzel)

Eine Trinkpause. (Bild: Markus Wenzel)

Mit der passenden Musik im Ohr. (Bild: Markus Wenzel)

Durchhalten, auch wenn man schon müde ist. (Bild: Markus Wenzel)

Im Laufschritt fröhlich bergab. (Bild: Markus Wenzel)

Voll motiviert. (Bild: Markus Wenzel)