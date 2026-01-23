Luxus trotz Insolvenz: „Mini-Benko“ verurteilt

Geld vor Masseverwalter verheimlicht

Mit der Firma, die mittlerweile von Neugebauers Vater geführt wird, hätte der 33-Jährige aber eine Darlehnsvereinbarung gehabt. Die zwei Konten seien nur zur Verrechnung von Firmenzahlungen gewesen – Dienstreisen, Investorengeschenke, dienstliche Essen und mehr. „Er wäre gut beraten gewesen, das vorher mit seinem Massenverwalter zu klären“, so die Oberstaatsanwältin am zweiten Prozesstag. Denn der wusste von den Konten im Ausland nichts.