Was bisher geschah

Vor einem Jahr klickten für Benko die Handschellen

Gericht
23.01.2026 08:00
Vor einem Jahr wurde Rekord-Pleitier René Benko festgenommen. Seitdem wurde er zweimal nicht ...
Vor einem Jahr wurde Rekord-Pleitier René Benko festgenommen. Seitdem wurde er zweimal nicht rechtskräftig verurteilt, befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
Porträt von Anja Richter
Porträt von Michaela Braune
Von Anja Richter und Michaela Braune

Heute vor zwölf Monaten wurde Immojongleur René Benko in Innsbruck festgenommen. Was seither geschah: zwei Prozesse, 11 Haftverhandlungen und viele neue Enthüllungen.

0 Kommentare

Am 23. Jänner 2025 passierte das, was viele Geschädigte schon früher erhofft hatten. Für Milliardenpleitier René Benko klickten die Handschellen. Beamte brachten den Signa-Gründer um 8.30 Uhr aus seinen Büroräumen im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck in den Ziegelstadel und kurz darauf in die Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Aktenberge und Yoga in der Einzelzelle
Dort bezog der Tiroler einen der berüchtigten Hafträume „im Keller“, wie der Trakt genannt wird. Innerhalb kurzer Zeit stauen sich in der Einzelzelle Aktenberge. Stundenlang studiert er diese, führte zig Gespräche mit seinen Anwälten. Dazwischen vertrieb er sich die Zeit mit Yoga.

Am Abend des 23. Jänner 2025 trifft René Benko in der Justizanstalt Wien-Josefstadt ein.
Am Abend des 23. Jänner 2025 trifft René Benko in der Justizanstalt Wien-Josefstadt ein.(Bild: Imre Antal)
Eine Woche vor dem ersten Prozess im Oktober wird er in die Justizanstalt Innsbruck verlegt.
Eine Woche vor dem ersten Prozess im Oktober wird er in die Justizanstalt Innsbruck verlegt.(Bild: Christof Birbaumer)

Eine Haftprüfung folgt der nächsten, immer wieder verlängert die Wiener Richterin die Untersuchungshaft. Im Sommer 2025 trudelt die erste Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen betrügerischer Krida ein, Anfang September die zweite. Es sind Nebencausen, in den großen Strängen wird noch ermittelt.

Die Benko-Villa in Innsbruck Igls. Mittlerweile ist die Familie in ein Haus auf der Hungerburg ...
Die Benko-Villa in Innsbruck Igls. Mittlerweile ist die Familie in ein Haus auf der Hungerburg umgezogen.(Bild: EXPA / APA / picturedesk.com)

Rasch steht fest: Die ersten beiden Prozesse gegen den Finanzjongleur werden nicht in Wien, sondern im Landesgericht Innsbruck steigen. Rund eine Woche vor der ersten Verhandlung wird René Benko in seine Tiroler Heimat überstellt. In der Justizanstalt bezieht er ein Doppelzimmer in WG-ähnlichem Setting.

Die Infografik zeigt die wichtigsten Stationen im Leben von Rene Benko von 1977 bis Dezember 2025. Sie beginnt mit seiner Kindheit und dem Einstieg in die Immobilienbranche, gefolgt von der Gründung und dem Wachstum seiner Unternehmen. Wichtige Ereignisse sind der Kauf großer Immobilien, eine Verurteilung wegen Korruption 2012, der Einstieg in Medien und Politik ab 2018 sowie zunehmende Kritik ab 2021. Ab 2022 kommt es zu finanziellen Schwierigkeiten und Ermittlungen. 2025 wird Benko festgenommen und erhält eine Freiheitsstrafe. Quelle: APA.

Oberlandesgericht entscheidet im Februar
Beim Prozess am 14. Oktober tritt Benko erstmals seit der Festnahme öffentlich in Erscheinung. Er wirkt gezeichnet, ist erschlankt. Die taffe Vorsitzende Andrea Wegscheider verurteilt den 48-Jährigen nicht rechtskräftig zu zwei Jahren unbedingter Haft.

„Gezeichnet und erschlankt“: So wird Benkos lange erwarteter, erster Auftritt seit der Festnahme ...
„Gezeichnet und erschlankt“: So wird Benkos lange erwarteter, erster Auftritt seit der Festnahme am 14. Oktober kommentiert.(Bild: A. Richter, Krone KREATIV)

Im zweiten Prozess am 10. Dezember um einen versteckten Tresor fasst er 15 Monaten bedingt aus, ebenfalls nicht rechtskräftig. Coram publico kommt es zum Wiedersehen mit Ehefrau Nathalie, die mitangeklagt ist und freigesprochen wird.

Im zweiten Prozess war Benkos Frau Nathalie mitangeklagt.
Im zweiten Prozess war Benkos Frau Nathalie mitangeklagt.(Bild: APA/EXPA)
Nahezu täglich werden neue Enthüllungen öffentlich. Am 23. Dezember startet René Benko einen elften Versuch auf Freilassung. Vergebens. Diesmal reicht Anwalt Norbert Wess Haftbeschwerde ein. Im Februar wird das OLG darüber entscheiden.

