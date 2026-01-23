Vor einem Jahr klickten für Benko die Handschellen

Heute vor zwölf Monaten wurde Immojongleur René Benko in Innsbruck festgenommen. Was seither geschah: zwei Prozesse, 11 Haftverhandlungen und viele neue Enthüllungen.
Am 23. Jänner 2025 passierte das, was viele Geschädigte schon früher erhofft hatten. Für Milliardenpleitier René Benko klickten die Handschellen. Beamte brachten den Signa-Gründer um 8.30 Uhr aus seinen Büroräumen im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck in den Ziegelstadel und kurz darauf in die Justizanstalt Wien-Josefstadt.
Aktenberge und Yoga in der Einzelzelle
Dort bezog der Tiroler einen der berüchtigten Hafträume „im Keller“, wie der Trakt genannt wird. Innerhalb kurzer Zeit stauen sich in der Einzelzelle Aktenberge. Stundenlang studiert er diese, führte zig Gespräche mit seinen Anwälten. Dazwischen vertrieb er sich die Zeit mit Yoga.
Eine Haftprüfung folgt der nächsten, immer wieder verlängert die Wiener Richterin die Untersuchungshaft. Im Sommer 2025 trudelt die erste Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen betrügerischer Krida ein, Anfang September die zweite. Es sind Nebencausen, in den großen Strängen wird noch ermittelt.
Rasch steht fest: Die ersten beiden Prozesse gegen den Finanzjongleur werden nicht in Wien, sondern im Landesgericht Innsbruck steigen. Rund eine Woche vor der ersten Verhandlung wird René Benko in seine Tiroler Heimat überstellt. In der Justizanstalt bezieht er ein Doppelzimmer in WG-ähnlichem Setting.
Oberlandesgericht entscheidet im Februar
Beim Prozess am 14. Oktober tritt Benko erstmals seit der Festnahme öffentlich in Erscheinung. Er wirkt gezeichnet, ist erschlankt. Die taffe Vorsitzende Andrea Wegscheider verurteilt den 48-Jährigen nicht rechtskräftig zu zwei Jahren unbedingter Haft.
Im zweiten Prozess am 10. Dezember um einen versteckten Tresor fasst er 15 Monaten bedingt aus, ebenfalls nicht rechtskräftig. Coram publico kommt es zum Wiedersehen mit Ehefrau Nathalie, die mitangeklagt ist und freigesprochen wird.
Nahezu täglich werden neue Enthüllungen öffentlich. Am 23. Dezember startet René Benko einen elften Versuch auf Freilassung. Vergebens. Diesmal reicht Anwalt Norbert Wess Haftbeschwerde ein. Im Februar wird das OLG darüber entscheiden.
