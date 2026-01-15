„Mini-Benko“ angeklagt: Luxusleben trotz Insolvenz

Krida-Anklage nur Spitze des Eisbergs?

Ob ihm das der Schöffensenat glaubt, wird sich am zweiten Verhandlungstag entscheiden. Damit werden sich die Gerichtsbesuche für den „Mini-Benko“ jedoch nicht erledigt haben. Denn den Namen trägt der Wiener besonders wegen der vielen Parallelen: Denn ähnlich, wie der Rekord-Pleitier wird auf Neugebauer vorgeworfen, durch viel zu teuer verbuchte Immobilien, teils namhafte Prestige-Projekte, Kredite bei Banken erschlichen zu haben. Da ermittelt die WKStA aber noch – der Schaden soll mehr als 140 Millionen Euro betragen. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.