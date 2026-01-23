Standards nach unten nivelliert: Ärzte üben Kritik

Loibnegger ist der Ansicht, dass mit Entscheidungen wie dieser auch die Sicherheit der Patienten in Frage gestellt wird. Den Verweis auf andere Bundesländer, in denen ebenfalls keine diplomierten Pflegekräfte für Notarzt-Einsätze herangezogen würden, lässt er nicht gelten: Es dürfe bei allen gebotenen Sparmaßnahmen nicht so weit kommen, dass sich das Land in der medizinischen Versorgung an niedrigeren Sicherheits- und Qualitäts-Standards orientiert. Ganz im Gegenteil fordert der Mediziner sogar, dass die Ausbildung der Notfall-Sanitäter ausgebaut werden sollte. In der Schweiz, in Liechtenstein und Deutschland dauert die Ausbildung dazu rund drei Jahre, in Österreich nur einige Monate.