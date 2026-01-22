Grüne wollen oppositionellen Kontrollkonvent

Leerstandsaktivierung forcieren

Kritik an Schwarz-Blau war auch von Christine Bösch-Vetter zu vernehmen. Sie zählte auf, welche Stellen und Services im Sozialbereich dem Sparstift der Landesregierung bereits zum Opfer gefallen sind, etwa das aks Lustenau oder die Besuchs-Cafes. Keine weiteren Löcher im sozialen Netz, lautete ihre Forderung. Statt einer „Monsterautobahn durchs Ried“ brauche es den Fokus auf die Nöte der Menschen. Im Bereich leistbares Wohnen setzen die Grünen auf Sanieren statt neu Betonieren. Wohnbau-Sprecher Bernie Weber erklärte, dass in Vorarlberg im Schnitt rund ein Drittel der Einkommen für Wohnraum aufgebracht werden muss – zu viel. Um Druck aus dem System zu nehmen, will er vor allem auf Revitalisierung und Leerstandsaktivierung bauen. Was es dafür brauche, sind entsprechende Förderstrukturen und die stärkere Einbindung von Eigentümern und der Baubranche.