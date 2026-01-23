Immer mehr Vorarlberger steigen auf einen SUV um

Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt es deutlich: In Vorarlberg hat die Zahl der neuzugelassenen SUV im Vorjahr um nicht weniger als 21 Prozent zugenommen. Mit 6748 wurden in Vorarlberg so viele SUV wie noch nie neu zugelassen. „Unter den SUV gibt es auch kleinere Modelle. Das Problem ist, dass auch kleinere SUV in der Regel mehr Energie zum Fahren benötigen als vergleichbare herkömmliche Modelle. Die großen SUV wiederum verursachen nicht nur wegen ihrer Breite Probleme“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Innerhalb Vorarlbergs hat der Bezirk Dornbirn mit 38 Prozent den niedrigsten SUV-Anteil, im Bezirk Bludenz ist der Anteil am höchsten. Jeder zweite neue SUV in Vorarlberg hat einen Hybridantrieb, davon ist wiederum jeder vierte ein Plug-in-Hybrid, der über das Stromnetz geladen werden kann. Das Problem bei Plug-in-Hybriden: Ihr realer Spritverbrauch und damit auch der CO2-Ausstoß sind im Schnitt um ein Vielfaches höher als die Herstellerangaben, heißt es vom VCÖ: „EU-weit ist der reale CO2-Ausstoß im Schnitt fast viermal so hoch wie auf dem Papier angegeben“.