Immer mehr Vorarlberger steigen auf einen SUV um

Im Vorjahr wurden in Vorarlberg so viele SUV neu zugelassen wie noch nie, der Anteil liegt bereits bei 47 Prozent. Der Verkehrsclub Österreich fordert, dass es wieder mehr sparsame Modelle am Neuwagenmarkt geben sollte.
Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt es deutlich: In Vorarlberg hat die Zahl der neuzugelassenen SUV im Vorjahr um nicht weniger als 21 Prozent zugenommen. Mit 6748 wurden in Vorarlberg so viele SUV wie noch nie neu zugelassen. „Unter den SUV gibt es auch kleinere Modelle. Das Problem ist, dass auch kleinere SUV in der Regel mehr Energie zum Fahren benötigen als vergleichbare herkömmliche Modelle. Die großen SUV wiederum verursachen nicht nur wegen ihrer Breite Probleme“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.
Innerhalb Vorarlbergs hat der Bezirk Dornbirn mit 38 Prozent den niedrigsten SUV-Anteil, im Bezirk Bludenz ist der Anteil am höchsten. Jeder zweite neue SUV in Vorarlberg hat einen Hybridantrieb, davon ist wiederum jeder vierte ein Plug-in-Hybrid, der über das Stromnetz geladen werden kann. Das Problem bei Plug-in-Hybriden: Ihr realer Spritverbrauch und damit auch der CO2-Ausstoß sind im Schnitt um ein Vielfaches höher als die Herstellerangaben, heißt es vom VCÖ: „EU-weit ist der reale CO2-Ausstoß im Schnitt fast viermal so hoch wie auf dem Papier angegeben“.
Zudem sind Plug-in-Hybride deutlich schwerer als andere Pkw. Laut Umweltbundesamt waren die in Österreich neu zugelassenen Benzin-Hybride im Jahr 2023 mit durchschnittlich 2063 Kilogramm um 760 Kilogramm schwerer als Benzin-Pkw, die Diesel-Plug-in-Hybride waren im Schnitt sogar 2470 Kilogramm schwer. Je schwerer ein Auto ist, desto größer ist zudem der Reifenabrieb, was wiederum die Belastung durch Mikroplastik erhöht, weist der VCÖ auf einen weiteren Nachteil hin.
Politik ist gefordert
Auch bei elektrisch angetriebenen Pkw ist der SUV-Anteil hoch. In Vorarlberg ist jeder vierte neue SUV ist ein Elektroauto, und sieben von zehn neu zugelassenen Elektroautos sind laut Statistik Austria SUV. „Auch bei Elektroautos nimmt mit dem Gewicht der Verbrauch zu. Eine Entwicklung, die es Österreich erschwert, beim Strom rascher einen Anteil von 100 Prozent erneuerbarer Energie zu erreichen“, drängt VCÖ-Experte Michael Schwendinger auf politische Vorgaben, damit die Hersteller wieder mehr kleinere und sparsame Elektroautos auf den Markt bringen. Dafür brauche es auch Reformen auf EU-Ebene.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.