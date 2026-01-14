Wieder mehr Schwerverkehr in Vorarlberg

Im Jahr 2024 ist der Arlbergtunnel bekanntlich saniert worden. Aufgrund der Arbeiten war die Tunnelröhre monatelang gesperrt, was naturgemäß auch Auswirkungen auf den Schwerverkehr hatte, da viele Lkw großräumig ausweichen mussten. Seit der Wiedereröffnung hat die Lkw-Frequenz wieder merklich angezogen: Im Vergleich zum Jahr 2024 nahm bei gleich 19 der 20 Zählstellen auf der Arlbergschnellstraße (S16) und der A14 der Lkw-Verkehr zu, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Asfinag zeigt. Im Vergleich zum Jahr 2022, also vor der Sanierung des Arlbergtunnels, waren allerdings im Vorjahr auf Vorarlbergs Hauptverkehrsrouten deutlich weniger Lkw unterwegs – so wurden auf der S16 um sieben Prozent weniger Fahrten gezählt.