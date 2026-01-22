EU-Politiker skeptisch wegen Trumps Kehrtwende

Trump hat in der Vergangenheit oft Ankündigungen gemacht, die sich bald danach wieder erledigt haben. Die Idee, Grönland zu vereinnahmen, stammt aber bereits aus seiner ersten Amtszeit. Die Grönländerinnen und Grönländer sind derzeit skeptisch. „Wir können gerne über Verteidigung und die gemeinsame Aufgabe der NATO in der Arktis diskutieren – aber ohne Grönland über Mineralien und ohne Grönland und Dänemark über die Zugehörigkeit Grönlands zu sprechen, das macht keinen Sinn“, sagte die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz zum dänischen Rundfunk. Das Hauptproblem am Trump-Rutte-Deal ist, dass weder Grönland noch Dänemark mit am Tisch saßen. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen betonte prompt, dass der NATO-Chef kein Verhandlungsmandat habe.