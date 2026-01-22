Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grönland-Pläne

EU-Politiker skeptisch wegen Trumps Kehrtwende

Außenpolitik
22.01.2026 21:21
Belgiens Premierminister Bart de Wever und EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas
Belgiens Premierminister Bart de Wever und EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Donnerstagabend haben sich EU-Staats- und Regierungsoberhäupter zu einem Grönland-Sondergipfel getroffen. Konkrete Maßnahmen wurden nicht beschlossen. Stattdessen war man sich einig darin, sich stärker von US-Präsident Donald Trump abnabeln zu wollen. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit aber nicht auf Eis gelegt werden.

0 Kommentare

Für Polen seien die Vereinigten Staaten weiter absolut der wichtigste Partner, wenn es um Sicherheit gehe, sagte etwa Polens Ministerpräsident Donald Tusk. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, dass die NATO das „erfolgreichste politische Bündnis“ sei, das es jemals zwischen Europa und Amerika gegeben habe. „Ich habe auch den Eindruck, dass viele Amerikaner das mit uns so sehen. Dieses transatlantische Bündnis gibt man nicht einfach mal auf.“ „Auf europäischer Seite sind wir nicht bereit, 80 Jahre guter Beziehungen zu zerstören, und wir sind bereit, dafür zu arbeiten“, hielt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas fest.

Auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nahm an dem Sondergipfel teil und betonte im Vorfeld die Souveränität Grönlands sowie die Unterstützung für Dänemark. Das außerplanmäßige Treffen war am Wochenende einberufen worden, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Waren aus Dänemark und alliierten Ländern wie Deutschland angekündigt hatte. Die Regierungen hatten seine offensiv vorgetragenen Besitzansprüche auf die dänische Insel Grönland nicht akzeptiert. Ursprünglich sollte es bei dem Gipfel vor allem um die Frage gehen, wie die EU auf Erpressungsversuche reagieren kann. Am Mittwochabend entschärfte Trump den Konflikt dann überraschend und nahm seine Strafzollankündigung zurück.

Zitat Icon

Auf europäischer Seite sind wir nicht bereit, 80 Jahre guter Beziehungen zu zerstören, und wir sind bereit, dafür zu arbeiten.

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas

Konflikt wirklich beigelegt?
Hätte Trump seine Ankündigungen wie geplant zum 1. Februar umgesetzt, wären so möglicherweise bereits ab dem 7. Februar Sonderzölle auf US-Warenexporte im Wert von 93 Milliarden Euro erhoben worden. Dass der Konflikt durch das Grönland-Abkommen zwischen Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte jetzt tatsächlich beigelegt ist, glauben viele aber nicht. Viele europäische Verbündete denken nicht, dass der US-Präsident seinen Besitzanspruch gänzlich fallenlässt. „Nach dem Hin und Her der letzten Tage warten wir jetzt mal das Substanzielle ab, welche Verabredung es zwischen Herrn Rutte und Herrn Trump gibt“, sagte der deutsche Vizekanzler Lars Klingbeil.

Lesen Sie auch:
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz
Grönland-Gipfel
EU: „Uneinigkeiten nützen nur unseren Gegnern“
22.01.2026
„Neue Bedrohung“
Stocker: Partnerschaft mit USA in kniffliger Phase
22.01.2026
Gibt es Grönland-Deal?
Trump sicher: „Bekommen kostenlos, was wir wollen“
22.01.2026

Trump hat in der Vergangenheit oft Ankündigungen gemacht, die sich bald danach wieder erledigt haben. Die Idee, Grönland zu vereinnahmen, stammt aber bereits aus seiner ersten Amtszeit. Die Grönländerinnen und Grönländer sind derzeit skeptisch. „Wir können gerne über Verteidigung und die gemeinsame Aufgabe der NATO in der Arktis diskutieren – aber ohne Grönland über Mineralien und ohne Grönland und Dänemark über die Zugehörigkeit Grönlands zu sprechen, das macht keinen Sinn“, sagte die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz zum dänischen Rundfunk. Das Hauptproblem am Trump-Rutte-Deal ist, dass weder Grönland noch Dänemark mit am Tisch saßen. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen betonte prompt, dass der NATO-Chef kein Verhandlungsmandat habe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
138.661 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
123.048 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
119.768 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
„Überschritt Grenzen“
FPÖ fordert Auflösung der Stelle für Sektenfragen
Krieg bald vorbei?
Große Pläne in Moskau: US-Vertreter im Kreml
Gehälter verdoppelt
Das üppige Zulagenparadies der Beamten
Grönland-Pläne
EU-Politiker skeptisch wegen Trumps Kehrtwende
Sorge um US-Präsident
Was steckt hinter Trumps unerklärlichem Fleck?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf