Online-Betrüger zogen Geld von Schulkonto ab
64.000 Euro weg!
Der Direktor einer Salzburger Schule bekam dieser Tage ein verhängnisvolles SMS auf sein Handy. So verschafften sich Kriminelle Zugang zum Konto der Bildungseinrichtung – jetzt fehlt viel Geld. Von den Tätern fehlt absolut jegliche Spur ...
Offiziell halten sich alle Beteiligten bedeckt. Salzburgs Bildungsdirektor Rudolf Mair bestätigt den Vorfall zwar, verweist allerdings auf „laufende Ermittlungen“. Er hält zudem fest: „Dem Direktor ist aus jetziger Sicht absolut nichts vorzuwerfen. Das war ein krimineller Akt.“
