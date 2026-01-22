Philharmonikerball: Goldener Abend im Musikverein

Die 83. Ausgabe des Balls der Wiener Philharmoniker hat erneut gezeigt, wieso dieser Fixtermin der Wiener Ballsaison zu den schönsten Abenden der Stadt gehört – mit Klassik, Traumroben, Eleganz und prominenter Gästeliste.
Am Donnerstagabend öffnete der Musikverein wieder seine Türen für einen klaren Fixtermin in der Wiener Ballsaison. Mitten im Herzen der Bundeshauptstadt lag schon beim Eintreten ein ganz besonderes Gemisch in der Luft: ein bisschen Tradition, ein bisschen Gänsehaut und ganz viel Glamour.
Glamour-Abend im Goldenen Saal
Der Termin, der jedes Jahr aufs Neue ein Highlight darstellt, lockte auch heuer wieder die großen Namen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur in den Goldenen Saal.
So gaben sich auch dieses Jahr etwa die Top-Manager Andreas Treichl und Karl-Heinz Strauss, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand mit Ehefrau Eva und der Universalkünstler Erwin Wurm ein Stelldichein.
Francesca Thyssen-Bornemisza adelte den diesjährigen Philharmonikerball in einer silbernen Robe von Rick Owens und brachte ihre Tochter, Gloria Habsburg, mit in den Wiener Musikverein.
Tenor Andreas Schager kam mit seiner Ehefrau und Star-Violinistin Lidia Baich, die sich sehr darauf freute, dass der Abend „wie ein großes Klassentreffen“ für sie sei. Weltpianist Rudolf Buchbinder brachte Gattin Agi mit, und auch Opernstar Clemens Unterreiner ließ sich den Ballabend im Wiener Musikverein natürlich nicht entgehen.
„Wir haben einfach die besten Gäste“
Gastgeber Paul Halwax kam zwar mit Krücken, war aber dennoch voller Vorfreude auf die letzte rauschende Ballnacht, die er organisieren durfte, wie er im Gespräch mit der „Krone“ verriet. „Wir haben ein unglaublich tolles Eröffnungskomitee, wir haben ein fantastisches Krönchen und eine fantastische Ballfrisur“, schwärmte er und fügte hinzu: „Wir haben tolle Musik und wir haben einfach die besten Gäste.“
Ballnacht zwischen Musik und Glamour
Auf dem Parkett glitten die Paare schließlich geschniegelt aneinander vorbei, in den Rängen wurde gelächelt, gewinkt und natürlich auch geschaut, wer heuer neben wem sitzt. Zwischen Frack, Tüll und funkelnden Lichtern wurde geplaudert und dazwischen immer wieder zum Tanz gebeten.
Immerhin ist die Musik hier zu Hause und Dirigent Daniel Harding wollte mit den Wiener Philharmonikern bei der Eröffnung für Begeisterung bei den Ballgästen sorgen.
Überraschungsgast aus Deutschland
So auch bei Premieren- und gleichzeitig auch Überraschungsgast Gerhard Schröder. Deutschlands ehemaliger Bundeskanzler war mit Ehefrau So-yeon Schröder-Kim nach Wien gekommen, um einen wundervollen Wiener Traditionsabend zu verbringen.
Vor dem Ball gab es noch ein schickes Abendessen zusammen mit Schauspielerin Kristina Sprenger und Ehemann Gerald Gerstbauer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.