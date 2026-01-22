Vorteilswelt
Die schönsten Bilder

Philharmonikerball: Goldener Abend im Musikverein

Adabei Österreich
22.01.2026 22:19
Glamouröse Gäste: Francesca Thyssen-Bornemisza mit Tochter Gloria Habsburg und Agnes Husslein-Arco (li.)(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Emily Patek und Daniela Altenweisl

Die 83. Ausgabe des Balls der Wiener Philharmoniker hat erneut gezeigt, wieso dieser Fixtermin der Wiener Ballsaison zu den schönsten Abenden der Stadt gehört – mit Klassik, Traumroben, Eleganz und prominenter Gästeliste.

0 Kommentare

Am Donnerstagabend öffnete der Musikverein wieder seine Türen für einen klaren Fixtermin in der Wiener Ballsaison. Mitten im Herzen der Bundeshauptstadt lag schon beim Eintreten ein ganz besonderes Gemisch in der Luft: ein bisschen Tradition, ein bisschen Gänsehaut und ganz viel Glamour.

Glamour-Abend im Goldenen Saal
Der Termin, der jedes Jahr aufs Neue ein Highlight darstellt, lockte auch heuer wieder die großen Namen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur in den Goldenen Saal.

So gaben sich auch dieses Jahr etwa die Top-Manager Andreas Treichl und Karl-Heinz Strauss, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand mit Ehefrau Eva und der Universalkünstler Erwin Wurm ein Stelldichein.

Eifrige Stammgäste, die auch auf der Tanzfläche immer fleißig sind: Andreas Treichl und Desirée Treichl-Stürgkh.(Bild: Alexander Tuma)
Porr-Generaldirektor und passionierter Unterstützer – und natürlich Gast – des Philharmonikerballs: Karl-Heinz Strauss in Begleitung seiner Ehefrau Carolin Strauss-Funder und „Heute“-Herausgeberin Eva Dichand in einer Traumrobe von Dior(Bild: Alexander Tuma)
Der Kunst verpflichtet – auch in musikalischer Form: Erwin Wurm und seine Ehefrau Élise Mougin-Wurm.(Bild: Alexander Tuma)

Francesca Thyssen-Bornemisza adelte den diesjährigen Philharmonikerball in einer silbernen Robe von Rick Owens und brachte ihre Tochter, Gloria Habsburg, mit in den Wiener Musikverein.

Tenor Andreas Schager kam mit seiner Ehefrau und Star-Violinistin Lidia Baich, die sich sehr darauf freute, dass der Abend „wie ein großes Klassentreffen“ für sie sei. Weltpianist Rudolf Buchbinder brachte Gattin Agi mit, und auch Opernstar Clemens Unterreiner ließ sich den Ballabend im Wiener Musikverein natürlich nicht entgehen.

Francesca Thyssen-Bornemisza mit Tochter Gloria Habsburg und Agnes Husslein-Arco(Bild: Alexander Tuma)

„Wir haben einfach die besten Gäste“
Gastgeber Paul Halwax kam zwar mit Krücken, war aber dennoch voller Vorfreude auf die letzte rauschende Ballnacht, die er organisieren durfte, wie er im Gespräch mit der „Krone“ verriet. „Wir haben ein unglaublich tolles Eröffnungskomitee, wir haben ein fantastisches Krönchen und eine fantastische Ballfrisur“, schwärmte er und fügte hinzu: „Wir haben tolle Musik und wir haben einfach die besten Gäste.“

Selbst eine Knieverletzung konnte Gastgeber Paul Halwax – mit Maddalena del Gobbo – nicht vom Ball fernhalten.(Bild: Alexander Tuma)
Alt-Intendant der Wiener Philharmoniker Thomas Angyan und seine Ehefrau Eva waren ebenfalls beim Ball dabei.(Bild: Alexander Tuma)
Daniel Serafin kam in Begleitung der chinesischen Opernsängerin Ziyi.(Bild: Alexander Tuma)

Ballnacht zwischen Musik und Glamour
Auf dem Parkett glitten die Paare schließlich geschniegelt aneinander vorbei, in den Rängen wurde gelächelt, gewinkt und natürlich auch geschaut, wer heuer neben wem sitzt. Zwischen Frack, Tüll und funkelnden Lichtern wurde geplaudert und dazwischen immer wieder zum Tanz gebeten.

Hochkultur im Doppelpack: ORF-Lady Teresa Vogl und Mezzosopranistin Zoryana Kushpler(Bild: Alexander Tuma)
Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer(Bild: Alexander Tuma)
Ein echter Hammer: Salzburgs Festspiel- Präsidentin Kristina Hammer im Musikverein.(Bild: Alexander Tuma)
Teppich-Netzwerker Ali Rahimi mit seiner Ehefrau Carina beim 83. Ball der Wiener Philharmoniker(Bild: Alexander Tuma)
Sicher im Musikverein gelandet: Flughafen-Chef Günther Ofner mit Ehefrau Renate Schandl-Bauer(Bild: Alexander Tuma)

Immerhin ist die Musik hier zu Hause und  Dirigent Daniel Harding wollte mit den Wiener Philharmonikern bei der Eröffnung für Begeisterung bei den Ballgästen sorgen.

Die glanzvolle Eröffnung des 83. Balls der Wiener Philharmoniker sorgte bei den Gästen für Staunen.(Bild: Alexander Tuma)

Überraschungsgast aus Deutschland
So auch bei Premieren- und gleichzeitig auch Überraschungsgast Gerhard Schröder. Deutschlands ehemaliger Bundeskanzler war mit Ehefrau So-yeon Schröder-Kim nach Wien gekommen, um einen wundervollen Wiener Traditionsabend zu verbringen.

Gerhard Schröder mit Gattin So-yeon Schröder-Kim trafen sich schon vor dem Ball mit Kristina Sprenger und Gerald Gerstbauer zum Dinner.(Bild: Andreas Tischler)

Vor dem Ball gab es noch ein schickes Abendessen zusammen mit Schauspielerin Kristina Sprenger und Ehemann Gerald Gerstbauer.

