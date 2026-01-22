Philharmonikerball: Goldener Abend im Musikverein

„Wir haben einfach die besten Gäste“

Gastgeber Paul Halwax kam zwar mit Krücken, war aber dennoch voller Vorfreude auf die letzte rauschende Ballnacht, die er organisieren durfte, wie er im Gespräch mit der „Krone“ verriet. „Wir haben ein unglaublich tolles Eröffnungskomitee, wir haben ein fantastisches Krönchen und eine fantastische Ballfrisur“, schwärmte er und fügte hinzu: „Wir haben tolle Musik und wir haben einfach die besten Gäste.“