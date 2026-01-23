Polizeihund „Max“ rettete abgängigen Steirer

Demnächst gehen Polizeihund „Max“ und sein Diensthundeführer Christian Uran in Pension. Doch am Montag wurden Sie ein letztes Mal zu Lebensrettern. In Bruck an der Mur war ein junger Mann mit psychischen Beeinträchtigungen weggelaufen. Das Duo konnte ihn in einem Wald finden.
Am Montag gegen 15.45 Uhr kam es in Bruck an der Mur zu dem Vorfall: Ein 21-Jähriger mit psychischen Beeinträchtigungen hatte plötzlich die Tür des Autos seines Betreuers geöffnet und war in Richtung eines bewaldeten Berghanges davongelaufen. Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet.
An der Suche beteiligte sich auch die Polizeidiensthundeinspektion Leoben. Gruppeninspektor Christian Uran nahm gemeinsam mit seinem erfahrenen Diensthund „Max“ sofort die Suche im unwegsamen und steilen Waldgelände auf. Nachdem ein erster Durchgang nach etwa 45 Minuten vorerst negativ geblieben war, starteten die beiden einen zweiten Anlauf. Mit Erfolg: Dem Polizeihund gelang es, die Fährte des Abgängigen aufzunehmen. Gegen 18.30 Uhr spürte „Max“ den 21-Jährigen schließlich in einem Gebüsch neben einem Forstweg auf.
Der junge Mann war zum Zeitpunkt seiner Rettung bereits leicht unterkühlt, da die Dämmerung bereits eingesetzt hatte und die Außentemperaturen auf etwa -4 Grad gesunken waren. Die Einsatzkräfte brachten ihn in Sicherheit.
Ein emotionaler Abschied in den Ruhestand
Für das eingespielte Team war dieser Erfolg ein besonderer Moment. Der Diensthund „Max“ ist bereits elf Jahre alt und wird mit Mai dieses Jahres seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Auch sein Diensthundeführer, Christian Uran, wird ihm im Laufe dieses Jahres in den Ruhestand folgen. Dieser erfolgreiche Einsatz bildet möglicherweise einen würdigen Abschluss für die langjährige gemeinsame Dienstzeit im Sinne der Sicherheit.
