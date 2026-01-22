EU-Zahlmeister statt Bittsteller

ANDERERSEITS machen uns diese Zahlungen wieder einmal klar, dass Europa nur als Zahlmeister gefragt ist. Der mit Sicherheit uneinbringliche Kredit für die Ukraine beispielsweise bedeutet keineswegs, dass die EU bei einem künftigen Friedensschluss zwischen Kiew und Moskau eine nennenswerte Rolle spielen wird. Und die vergleichsweise geringfügigen 600 Millionen für das syrische Regime verschaffen Brüssel keinerlei Mitspracherecht bei der politischen Neugestaltung des Nahen Ostens.