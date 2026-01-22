Elfer-Fehlschuss, aber Kanes Schnitzel-Serie hält

Erneut der Matchwinner

Mit einem Doppelpack kurz nach der Pause (52., 55./Elfer) war Kane einmal mehr der Matchwinner für die Bayern, bei denen Konrad Laimer wegen seiner Wadenverletzung fehlte. Erst traf der englische Stürmerstar per Kopf nach einem Corner von Michael Olise, wenig später brachte ihn der frühere Sturm-Graz-Goalie Kjell Scherpen im Strafraum zu Fall. Kane verwertete den Elfmeter zu seinem siebenten CL-Saisontor sicher im rechten Eck. In der 81. Minute scheiterte er dann vom Punkt bzw. an der Querlatte und verpasste den lupenreinen Hattrick.