Champions League

Elfer-Fehlschuss, aber Kanes Schnitzel-Serie hält

Champions League
22.01.2026 07:37
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trotz seines seltenen Elfmeter-Fehlschusses am Mittwochabend gegen Royale Union Saint-Gilloise darf sich Bayern-Torjäger Harry Kane wieder auf zwei Schnitzel freuen. Dank des Engländers siegten die Münchner in der Champions League mit 2:0.

0 Kommentare

Der Wirt eines Lokals in der Nachbarschaft von Harry Kane liefert diesem für jedes Tor für den FC Bayern München das Gericht, das der Stürmer zu einem Lieblingsessen erklärt hat.

Harry Kane jubelt.
Harry Kane jubelt.(Bild: AP/Matthias Schrader)

„Es ist eine schöne Geschichte. Ich finde, es gehört zur Gemeinschaft und dazu, die Leute hier kennenzulernen“, sagte Kane nach dem 2:0 gegen Belgiens Champion, mit dem der FC Bayern vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League einzog.

Lieblingsessen in Deutschland
Der Wirt habe das unbedingt machen wollen, erzählte der 32-Jährige gut gelaunt nach seinem Doppelpack am Mittwochabend. „Er hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich so viele Tore schieße.“ Schnitzel sei vermutlich sein Lieblingsessen in Deutschland, aber allzu viele Schnitzel dürften es auch nicht sein. „Ich kann nicht behaupten, dass ich alle esse“, sagte Kane. „Aber sie werden geliefert. Und meine Familie oder Gäste freuen sich darüber.“

Lesen Sie auch:
Riesengroßer Jubel bei FK Karabach Agdam
Champions League
Novum! Nach historischem Siegestor fließen Tränen
22.01.2026
Champions League
Bayern siegt glanzlos, Barcelona benötigt Kraftakt
21.01.2026

Erneut der Matchwinner
Mit einem Doppelpack kurz nach der Pause (52., 55./Elfer) war Kane einmal mehr der Matchwinner für die Bayern, bei denen Konrad Laimer wegen seiner Wadenverletzung fehlte. Erst traf der englische Stürmerstar per Kopf nach einem Corner von Michael Olise, wenig später brachte ihn der frühere Sturm-Graz-Goalie Kjell Scherpen im Strafraum zu Fall. Kane verwertete den Elfmeter zu seinem siebenten CL-Saisontor sicher im rechten Eck. In der 81. Minute scheiterte er dann vom Punkt bzw. an der Querlatte und verpasste den lupenreinen Hattrick.

Ähnliche Themen
Harry Kane
BayernBelgienDeutschland
Champions LeagueFC Bayern München
Schnitzel
