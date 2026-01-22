„Moderne Sklaverei“: Vorwürfe gegen Weltmeister

Hinter den Anschuldigungen, die Hernandez und seine Partnerin in einer Stellungnahme zurückwiesen, soll eine kolumbianische Familie stehen – die Eltern und ihre drei Kinder. Demnach soll das Paar die Familie von September 2024 bis November 2025 mit diversen Tätigkeiten im Haushalt für nicht deklarierte Löhne ausgestattet und diese Anstellungen nicht ordnungsgemäß angemeldet haben.