„Moderne Sklaverei“: Vorwürfe gegen Weltmeister

Schwere Vorwürfe gegen Lucas Hernandez! Der Weltmeister von 2018 und dessen zukünftige Ehefrau Victoria Tray sind nach Informationen des französischen Magazins „Paris Match“ wegen Menschenhandels und Schwarzarbeit bei der Staatsanwaltschaft in Versailles angezeigt worden.
Hinter den Anschuldigungen, die Hernandez und seine Partnerin in einer Stellungnahme zurückwiesen, soll eine kolumbianische Familie stehen – die Eltern und ihre drei Kinder. Demnach soll das Paar die Familie von September 2024 bis November 2025 mit diversen Tätigkeiten im Haushalt für nicht deklarierte Löhne ausgestattet und diese Anstellungen nicht ordnungsgemäß angemeldet haben.
Lola Dubois, die Anwältin der Familie, wirft dem Fußballstar von Paris Saint-Germain und seiner Partnerin vor, einer ganzen Familie ihre Rechte vorenthalten zu haben und spricht von einer Haltung, „die an moderner Sklaverei“ grenzt.
Hernandez spricht von „Vertrauensbruch“
Hernandez und Tray wiesen die Vorwürfe in einer gemeinsamen Stellungnahme auf Instagram zurück und sprechen von einem „Vertrauensbruch“. Das Paar bestreitet, in „böser Absicht“ oder „unter Missachtung des Gesetzes“ gehandelt zu haben.
