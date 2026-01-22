Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehren gefordert

Hütte in Vollbrand: Senior (84) konnte sich retten

Tirol
22.01.2026 08:18
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Ein Großaufgebot von Feuerwehren kämpfte am späten Mittwochabend gegen den Brand einer Ferienhütte in Hart im Tiroler Zillertal. Der Bewohner des Hauses, ein 84-jähriger Deutscher, versuchte zunächst noch, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen, musste sich dann aber selbst ins Freie retten.

0 Kommentare

Ausgebrochen ist der Brand am Mittwochabend gegen nach 22.20 Uhr. Der 84-jährige Urlauber aus dem Landkreis München befand sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei in der Stube. Der Alarm eines Brandmelders veranlasste ihn dazu, nach dem Rechten zu sehen. „Bereits im Gang nahm der Mann eine starke Rauchentwicklung wahr, die ihren Ursprung im Badezimmer zu haben schien“, berichtet die Polizei. Als er die Tür zum Bad öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen.

Wie die Ermittler schildern, wollte der 84-Jährige das Feuer noch mit einem Gartenschlauch löschen, das misslang jedoch. Also rettete sich der Bayer ins Freie. 

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf nahegelegene Bäume übergreifen konnten. Die ...
Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf nahegelegene Bäume übergreifen konnten. Die Ausrüstung musste zum Brandort getragen werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Großaufgebot an Feuerwehren
Die Besitzerin der Hütte, die in Sichtweite wohnt, war zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Flammen aufmerksam geworden und hatte einen Notruf abgesetzt. Als die rund 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren Uderns, Hart, Schlitters, Bruck und Fügen eintrafen, stand die Holzhütte bereits in Vollbrand, wie Einsatzleiter Hannes Eberharter, Kommandant der FF Hart, berichtet. „Wir haben sofort mit den Löscharbeiten begonnen und verhindert, dass die Flammen auf den nahestehenden Wald übergreifen.“

Zitat Icon

Das Gebäude wurde von uns kontrolliert zum Einsturz gebracht.

Hannes Eberharter, Einsatzleiter und Kommandant FF Hart

Bild: ZOOM Tirol

Ausrüstung musste zum Einsatzort getragen werden
Die Feuerwehrleute waren dabei ordentlich gefordert, denn die Hütte befindet sich laut Eberharter rund 150 Meter unterhalb einer Gemeindestraße: „Wir konnten mit den Fahrzeugen nicht direkt hinfahren und mussten alles hintragen.“ 

Das Holzhaus brannte völlig aus. „Es war schließlich nur noch das Gerippe übrig“, berichtet der Einsatzleiter. Dieses wurde von den Feuerwehrleuten kontrolliert zum Einsturz gebracht. Gegen 3.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. 

Brandermittlungen laufen
Der Schaden ist enorm. Der 84-jährige Bewohner der Hütte dürfte glücklicherweise unverletzt geblieben sein. Was zu dem Brand geführt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
HartZillertal
Polizei
Feuerwehr
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.950 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.696 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.582 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf