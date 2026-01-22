Hütte in Vollbrand: Senior (84) konnte sich retten

Ein Großaufgebot von Feuerwehren kämpfte am späten Mittwochabend gegen den Brand einer Ferienhütte in Hart im Tiroler Zillertal. Der Bewohner des Hauses, ein 84-jähriger Deutscher, versuchte zunächst noch, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen, musste sich dann aber selbst ins Freie retten.
Ausgebrochen ist der Brand am Mittwochabend gegen nach 22.20 Uhr. Der 84-jährige Urlauber aus dem Landkreis München befand sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei in der Stube. Der Alarm eines Brandmelders veranlasste ihn dazu, nach dem Rechten zu sehen. „Bereits im Gang nahm der Mann eine starke Rauchentwicklung wahr, die ihren Ursprung im Badezimmer zu haben schien“, berichtet die Polizei. Als er die Tür zum Bad öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen.
Wie die Ermittler schildern, wollte der 84-Jährige das Feuer noch mit einem Gartenschlauch löschen, das misslang jedoch. Also rettete sich der Bayer ins Freie.
Großaufgebot an Feuerwehren
Die Besitzerin der Hütte, die in Sichtweite wohnt, war zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Flammen aufmerksam geworden und hatte einen Notruf abgesetzt. Als die rund 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren Uderns, Hart, Schlitters, Bruck und Fügen eintrafen, stand die Holzhütte bereits in Vollbrand, wie Einsatzleiter Hannes Eberharter, Kommandant der FF Hart, berichtet. „Wir haben sofort mit den Löscharbeiten begonnen und verhindert, dass die Flammen auf den nahestehenden Wald übergreifen.“
Das Gebäude wurde von uns kontrolliert zum Einsturz gebracht.
Hannes Eberharter, Einsatzleiter und Kommandant FF Hart
Bild: ZOOM Tirol
Ausrüstung musste zum Einsatzort getragen werden
Die Feuerwehrleute waren dabei ordentlich gefordert, denn die Hütte befindet sich laut Eberharter rund 150 Meter unterhalb einer Gemeindestraße: „Wir konnten mit den Fahrzeugen nicht direkt hinfahren und mussten alles hintragen.“
Das Holzhaus brannte völlig aus. „Es war schließlich nur noch das Gerippe übrig“, berichtet der Einsatzleiter. Dieses wurde von den Feuerwehrleuten kontrolliert zum Einsturz gebracht. Gegen 3.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.
Brandermittlungen laufen
Der Schaden ist enorm. Der 84-jährige Bewohner der Hütte dürfte glücklicherweise unverletzt geblieben sein. Was zu dem Brand geführt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.