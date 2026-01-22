Hütte in Vollbrand: Senior (84) konnte sich retten

Ausgebrochen ist der Brand am Mittwochabend gegen nach 22.20 Uhr. Der 84-jährige Urlauber aus dem Landkreis München befand sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei in der Stube. Der Alarm eines Brandmelders veranlasste ihn dazu, nach dem Rechten zu sehen. „Bereits im Gang nahm der Mann eine starke Rauchentwicklung wahr, die ihren Ursprung im Badezimmer zu haben schien“, berichtet die Polizei. Als er die Tür zum Bad öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen.