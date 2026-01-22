Vorteilswelt
Letzte Schritte am Weg zum Olympia-Glück

Sport-Nachrichten
22.01.2026 08:30
Katrin Ofner hat in Veysonnaz und Fassa vier Rennen vor sich.
Katrin Ofner hat in Veysonnaz und Fassa vier Rennen vor sich.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Noch zwei Wochen bis zum Auftakt der Winterspiele in Italien. Katrin Ofner, Mika Vermeulen und David Komatz testen am kommenden Wochenende nochmals ihre Form. Die „Krone“ bringt einen Überblick.

Wenn sie sich nicht im letzten Moment noch verletzen, schaut’s aus steirischer Sicht mit einer Olympia-Teilnahme für die Ski-Asse Julia Scheib, Conny Hütter und Stefan Babinsky sehr vielversprechend aus. Einige weiß-grüne Wintersport-Kollegen kämpfen noch:

Auf Skicrosserin Katrin Ofner (Zehnte im Gesamtweltcup) warten in den nächsten neun Tagen vier Weltcup-Rennen – erst in Veysonnaz, dann in Val di Fassa! In der Qualifikation für das erste Rennen war die Kobenzerin am Mittwoch als Zwölfte beste Österreicherin, darf damit am Freitag wie Sonja Gigler (Vb) im Finale der besten 16 Damen starten. Am Donnerstag folgt die Quali für das Samstag-Rennen.

Die 35-jährige Murtalerin hat in der fünfwöchigen Weltcuppause ein FIS-Rennen auf der Reiteralm bestritten und souverän gewonnen. „Die Vorbereitung für die Jänner-Rennen war ziemlich abwechslungsreich. Neben dem Schneetraining und dem FIS-Rennen auf der Reiteralm habe ich auch immer wieder Konditionseinheiten eingestreut. Jetzt gilt es, in Veysonnaz zwei starke Qualis zu fahren und in den Heats zu attackieren“, hat Ofner in der Schweiz viel vor.

Mika Vermeulen testet in Goms seine Langlauf-Form.
Mika Vermeulen testet in Goms seine Langlauf-Form.(Bild: GEPA)

Langläufer Mika Vermeulen – 18. im Gesamtweltcup – wollte die letzten Weltcup-Rennen vor Olympia in Goms eigentlich auslassen, startet aber nun doch am Wochenende in der Schweiz. Rang 46 in Oberhof (D) ließ den Ramsauer umdenken. Der 26-Jährige wird im Team-Sprint wie über die 20 km starten. Bei den Herren-Sprints sind aus österreichischer Sicht auch Lukas Mrkonjic, Erik Engel und Christian Steiner sowie bei den Damen Heidi Bucher und Magdalena Scherz dabei.

David Komatz hofft in Nove Mesto auf Aufwind.
David Komatz hofft in Nove Mesto auf Aufwind.(Bild: GEPA)

Biathlet David Komatz, Teilnehmer bei Olympia 2022 in Peking, hofft nach bisher sehr unerfreulicher Saison für den ÖSV (Simon Eder ist als 27. bester Österreicher) beim letzten Weltcup vor Olympia in Nové Město na Moravě auf erste Punkte. Der 34-jährige Berufssoldat vom ATV Aigen-Irdning hat gute Erinnerungen an den tschechischen Traditionsort – dort hat er 2014 ja mit der Staffel EM-Gold geholt. Bei den Damen wird Tamara Steiner (28) erstmals in diesem Winter im Weltcup dabei sein. Die Schladmingerin ersetzt Lara Wagner.

