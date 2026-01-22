Letzte Schritte am Weg zum Olympia-Glück

Die 35-jährige Murtalerin hat in der fünfwöchigen Weltcuppause ein FIS-Rennen auf der Reiteralm bestritten und souverän gewonnen. „Die Vorbereitung für die Jänner-Rennen war ziemlich abwechslungsreich. Neben dem Schneetraining und dem FIS-Rennen auf der Reiteralm habe ich auch immer wieder Konditionseinheiten eingestreut. Jetzt gilt es, in Veysonnaz zwei starke Qualis zu fahren und in den Heats zu attackieren“, hat Ofner in der Schweiz viel vor.