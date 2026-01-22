Suizid-Droher muss sich vor Gericht verantworten

Die Polizei verfolgte den 61-Jährigen. Dieser durchbrach sogar eine Straßensperre, sein Wagen blieb danach in einer Wiese in St. Oswald bei Haslach stecken. Als Beamte den Mann ansprachen, drehte er sich um und zielte mit seiner Pistole, die er legal besaß, auf einen der Polizisten. Daraufhin fiel der Schuss aus der Dienstwaffe, der den 61-Jährigen im Bauch traf.