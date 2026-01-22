Pistolen und Gewehre: So bewaffnet sind Asylwerber

Sicherheitsalarm um importierte Kriminalität: Pistolen, Gewehre, Schlagringe, Totschläger oder Munition – mehr als 1000 „fremde Tatverdächtige“ wurden bei uns wegen des Besitzes verbotener Waffen in einem Jahr angezeigt. Ganze vorne sind Syrer. Die „Krone“ kennt die brisanten Zahlen.
Genau gesagt geht es um den Strafrechtsparagrafen 50 laut Waffengesetz. Und da sprechen wir noch gar nicht von Messern bzw. Macheten (Stichwort Bandenkriege). Sondern verbotenen Schusswaffen wie eben Pistolen, Revolver, Flinten oder Schrotgewehre. Aber auch illegale Munition, Schlagring und Totschläger sind davon erfasst.
Jeden 3. Tag wird ein bewaffneter Ausländer erwischt
Wie eine parlamentarische FPÖ-Anfrage an das Innenministerium jetzt enthüllt kommen in der Kriminalitätsstatistik auf zwei Österreicher bereits ein sogenannter fremder Tatverdächtiger. Insgesamt wurden laut den aktuellsten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2024 1068 Personen ohne rot-weiß-roten Pass in Zusammenhang mit illegalem Waffenbesitz angezeigt.
Jeden dritten Tag wird also ein bis an die Zähne bewaffneter Ausländer gestoppt. Die Dunkelziffer ist freilich weitaus höher.
Viele Asylwerber, Syrer mit Abstand auf Platz eins
Für viele wohl wenig überraschend ist die Nationenrangliste: an der traurigen Spitze liegen Syrer mit rund 12 Prozent an der Gesamtzahl. Gefolgt von Slowaken, Rumänen, Türken, Serben sowie unseren deutschen Lieblingsnachbarn und die Russische Föderation (großteils Tschetschenen). Auch Afghanen sind vorne mit dabei.
Das ist importierte Kriminalität in Reinform und ein untragbares Sicherheitsrisiko für unsere Bevölkerung.
Bild: FPÖ
Weiteres beunruhigendes Details: 102 der von der Polizei Waffennarren sind Asylwerber gewesen. Der blaue Nationalratsabgeordnete Christian Lausch übt deshalb heftige Kritik: „Das ist importiere Kriminalität in Reinform und ein untragbares Sicherheitsrisiko für unsere Bevölkerung!“
Der freiheitliche Politiker ortet ein Totalversagen der schwarz-rot-pinken Sicherheitspolitik. Offiziell registriert sind in Österreich übrigens 380.000 Besitzer von 1,5 Millionen Schusswaffen ...
