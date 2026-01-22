Trump gründet eigene UNO

Stattdessen will er die Weltpolitik privatisieren. Das Sprungbrett dazu heißt Gaza-Friedensrat der zweiten Phase des Gaza-Friedensplans. Dazu hat der US-Präsident nun die Mitglieder berufen. Wer gedacht hatte, das wären die üblichen Verdächtigen aus dem Orient, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Trump hat über 60 Einladungen ausgeschickt, darunter an Indiens Modi, Ungarns Orbán, Argentiniens Milei, Lukaschenko (!) und nicht zuletzt an Russlands Putin.