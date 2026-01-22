Cruz mit fiesem Seitenhieb gegen Bruder Brooklyn

Wenn das mal kein böser Seitenhieb auf Bruder Brooklyn war! Nach den öffentlichen Anschuldigungen des Beckham-Sprosses auf Social Media schlägt nun Bruder Cruz zurück – und zwar mit einer kleinen Geste, die gerade für sehr viel Wirbel sorgt!
Vor allem eine Anschuldigung in Brooklyns Wut-Posting sorgt im Netz gerade für geteilte Meinungen. Wie der 26-Jährige schilderte, habe Mama Victoria Beckham ihn und seine frisch angetraute Ehefrau bei der Hochzeit im April 2022 mit einem völlig „unangemessenen“ Hochzeitstanz mit ihrem Sohn vor den rund 500 Gästen blamiert. Und Nicola Peltz sogar zum Weinen gebracht!
Und während nach Brooklyns Peinlich-Schilderungen viele Fans nun mit dem ältesten Sohn von David und Victoria Beckham fühlen, ziehen andere den Instagram-Koch gnadenlos durch den Kakao. Im Netz finden sich bereits zahlreiche Memes und KI-generierte Videos, die den angeblich peinlichsten Hochzeitstanz aller Zeiten zeigen sollen.
Cruz spottet über Brooklyns Vorwürfe
Ganz zur Freude von Cruz Beckham! Der konnte nach den öffentlichen Vorwürfen seines Bruders nämlich nicht widerstehen und likte einen Post, der den Hochzeitstanz seiner Mama Victoria zeigen soll. In Wahrheit handelt es sich um einen Video-Mitschnitt aus dem Jahr 2001, in dem das Ex-Spice-Girl im gewagten Leder-Look den Song „Not Such an Innocent Girl“ singt und dazu lasziv tanzt.
Ein Klick, der mehr als tausend Worte sagt – und eindeutig ein Seitenhieb auf von Cruz auf seinen großen Bruder Brooklyn ist. Denn der 20-Jährige stellt damit klar: Er findet die Vorwürfe von Brooklyn einfach nur lächerlich!
Cruz bezog schon vor Wochen Stellung
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Cruz im Familienzwist zwischen den Beckhams und Brooklyn Stellung bezieht. Erst vor wenigen Wochen blockierte Brooklyn still und heimlich seine Eltern auf Instagram.
Ein Schock für David und Victoria, wie Cruz damals erklärte. „Meine Mutter und mein Vater würden ihrem Sohn niemals entfolgen“, stellt er klar. „Sie wachten blockiert auf. Ich auch.“ Auch Nicola folgt übrigens keinem Mitglied der Familie Beckham auf Instagram.
Brooklyn besitzt angebliches Peinlich-Video
Wie „unangemessen“ der Hochzeitstanz von Victoria mit Brooklyn wirklich war, bleibt übrigens weiterhin ein Geheimnis. Denn bei der Hochzeit des Beckham-Sprosses mit Nicola Peltz hatten die Gäste striktes Handy-Verbot.
Das einzige Video, das es von der Zeremonie gibt, das hat Gerüchten zufolge Brooklyn selbst. Und der will es angeblich nicht veröffentlichen. Zumindest vorerst ...
